Инновационная образовательная сеть «Эврика» в Якутске

В рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации руководителей образовательных организаций 28 августа 2018 года в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени СН.Донского-II» состоялся обучающий семинар «Эффективные региональные модели управления образовательными организациями: стратегические задачи, условия реализации». Семинар провел первый заместитель директора АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» (г.Москва) Роман Викторович Селюков.

В первой половине дня слушателям был предоставлен доклад по проектированию региональных моделей управления образовательных организаций, организационно-содержательным условиям их реализации.

Во второй половине дня состоялась работа в группах по разработке экспертных способов эффективности управленческих моделей.

На семинаре приняли участие начальники управлений образования, директора, заместители директоров из Аллаиховского, Амгинского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Средне-Колымского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов, а также директора школ г.Якутска, поселков Жатай, Пригородный — всего около 100 педагогов.

Семинар прошел плодотворно в творческой атмосфере.