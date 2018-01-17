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16 января 2018, 22:10
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Инклюзия, инклюзивное обучение и воспитание  

Сегодня в нашей стране около 2.000.000 детей, которым требуется особый педагогический подход. И, к сожалению, прогнозы врачей неутешительны: с каждым годом число ребят с ограниченными возможностями здоровья растет на 4 %.

В последнее время в образовании проводятся реформы, призванные помочь детям-инвалидам влиться в общество, обучаться вместе со своими здоровыми ровесниками и стать со временем полноценными членами социума. Право каждого гражданина России на получение образования закреплено ст. 43 Конституции нашей страны. Об этом же гласит и 28 статья Конвенции ООН о правах ребенка. В нашей стране реализуется инклюзивное обучение, опирающееся на закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012  и на статью 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

После 2012 года, когда были внесены изменения в закон «Об образовании», у детей-инвалидов появилась законодательная база для получения права на образование независимо от состояния здоровья. Этот же закон регламентирует права учащихся с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) на их социализацию и возможность обучаться в общеобразовательных школах вместе с обычными детьми.

11 января с.г. на базе Республиканской специальной коррекционной школы-интернат состоялся содержательный семинар «Внутришкольный контроль в условиях введения ФГОС ОВЗ», направленный на социализацию детей с ОВЗ. Семинар провели педагоги, руководители методических объединений школы-интернат для обучающихся с ТНР (тяжелые нарушения речи), под руководством опытного наставника, заместителя директора по научно-методической работе ГКОУ «Республиканская (коррекционная) школа-интернат» Светланы Сергеевны Захаровой.

                                           В Программе семинара:

  1. «Мониторинг качества образования МО учителей начальных классов за 2014-2017 уч.гг. — Слепцова М.Г.
  2. «Системно-деятельностный подход на уроках и внеурочных занятиях через игру» — Атласова А.А.
  3. «Внеурочные занятия как фактор улучшения усвоения программного материала по основным учебным предметам» — Потапова Т.И.
  4. «Использование приемов мнемотехники для развития речи и памяти у детей с ТНР» — Мальцева А.В.
  5. «Деятельность учителя по оцениванию качества обучения на уроках математики в рамках ФГОС 2-го поколения» — Григорьева М.П.
  6. «Из практики обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии» — Владимирова И.И.

            Вот что рассказала Светлана Сергеевна: «Перед нами стоит задача раскрыть каждого ученика с помощью образовательной программы, которая соответствовала бы  способностям детей, учитывала как потребности, так и специальные условия, необходимые ученику и учителям для достижения успеха, проведение мониторинга состояния образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Учителя нашей школы работают над внедрением ФГОС ОВЗ с 2013-2014 учебного  года на основе ФГОС для массовой школы.  В соответствии с ним разрабатываются собственные программы и индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка, ведь готовых материалов по инструментарию мониторинга, формированию УУД нет еще. Таким образом, уже 5-й год работаем над совершенствованием Рабочих программ, вводим коррективы.  С 2016 г в штатном режиме начали работать с новым ФГОС ОВЗ. Стандарт очень помог в улучшении освоения программы, благодаря ему появилась специальная терминология.  Много сил и времени отдаем внеурочным занятиям, где у учащихся формируются жизненные компетенции, общеинтеллектуальный, духовно-нравственные аспекты поведения, вводим оздоравливающие компоненты. Внеурочная деятельность является основным фактором работы над пробелами, где у детей появляется уверенность в своих возможностях. Определяются слабые места,  а у детей на занятиях наблюдается открытость, воспитываются навыки взаимопомощи, терпимости друг к другу. На методических семинарах учителя делятся опытом, с проблемами, трудностями. Помогает поддержка и помощь родителей, которые очень мотивированы, вследствие чего есть определенные успехи в обучении детей с аутизмом. Хотелось бы заинтересованности в совместной работе с другими школами, общими усилиями преодолеть трудности в работе».

Директор Республиканской специальной коррекционной школы-интернат Мартынова Татьяна Федотовна: «В рамках сетевого взаимодействия сегодня состоялся содержательный семинар на базе нашей школы. Из-за особенностей психофизического развития наши дети не могут наравне со своими обычными сверстниками осваивать школьную программу, и сегодняшний семинар был направлен именно на преодоление существующих проблем. Выражаем глубокую благодарность учителям за предоставленный опыт работы. Думаем, в дальнейшем продолжить работу в этом направлении в более широком формате с приглашением других школ и учителей массовых школ».

Преподаватель русского языка и литературы  Республиканской специальной коррекционной школы-интернат Протопопова Екатерина Афанасьевна: «Спасибо за содержательные выступления. Есть что взять на вооружение. Развивающее обучение существенно отличается от традиционной системы обучения, где ребенок  каждый раз ставит перед собой вопросы. Индивидуальный образовательный маршрут должен быть у каждого ребенка. Ведь не зря Конфуций говорил: «Скажи мне-я забуду, покажи-запомню, дай мне сделать самому-я научусь». Каждый ребенок обучаем, если к нему применить индивидуальный подход. Участие на таких конференциях-это тоже диагностика и мониторинг, что не менее важно для педагогов».

Главный специалист по специальному образованию Отдела общего образования Министерства образования и науки РС (Я) Захарова Валентина Константиновна: «В 2013 году был утвержден Закон об инклюзивном образовании. Сейчас есть инструмент- это наш Стандарт. Также есть Межведомственный комплексный план  Минобрнауки РФ, где в Проекте уже стоит утверждение ФГОС ОВЗ. И в 2019 году увидим окончательный вариант.  Знаю, что у многих из вас есть много наработок, методических рекомендаций, где описаны методы и приемы работы, которые надо распространять в «Методических рекомендациях». Все это сейчас финансируется».

Для каждого ребенка необходимо создавать благоприятные условия развития, учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и способности. Формируется установка: к ребенку подходить не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на имеющееся нарушение. Педагоги настроены на преодоление любых трудностей и умело создают для детей со специальными потребностями той атмосферы, где они чувствуют себя свободно и включаются в полноценную социальную жизнь наравне со своими сверстниками. И все это успешно реализуется в инклюзивных образовательных организациях нашей республики.

 

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Источник: Д.Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРОиПК.
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