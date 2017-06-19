Инклюзивный ансамбль хомусистов  стал лауреатом I степени в Сочи

В СОШ №35 города Якутска работает кружок инклюзивного ансамбля хомусистов «Дружба» под руководством учителя географии Оксаны Николаевой. В ансамбле занимаются дети разных национальностей. Ребята всегда принимают участие в различных городских, республиканских конкурсах и фестивалях.

С 10 по 16 июня в городе Сочи на берегу Черного моря проходил XIV Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «У Самого Черного Моря». Отличительной особенностью конкурса–фестиваля является содействие полноценному здоровому отдыху творческих личностей.

Цель фестиваля: выявление и поддержка новых дарований, содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности.

По результатам конкурса-фестиваля инклюзивный ансамбль хомусистов «Дружба» стал лауреатом I степени и награжден Кубком, дипломом и по решению жюри ансамбль выступил в Гала-концерте, получил приглашение на VIII Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Московское Созвездие» в г. Москва. Солисты ансамбля Сандалина ЛЕВИНА, Саша СОЛОВЬЕВ стали лауреатами I степени в своих возрастных категориях.

Родители и руководитель ансамбля организовали детям удивительные экскурсии, побывали в Сочи-парке, аквапарке, дельфинарии, посмотрели олимпийские объекты, купались в Черном море.

Оксана НИКОЛАЕВА выражает искреннюю благодарность родителям инклюзивного ансамбля хомусистов «Дружба» за оказанную помощь в осуществлении творческой поездки в г. Сочи.