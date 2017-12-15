Инкассатор погиб в ДТП в Чульмане

15 декабря около 17 часов на 402–м километре федеральной автодороги «Лена» в районе п. Чульман водитель 1963 г.р. автомашины «УАЗ», принадлежащей «Росинкас», не выбрав безопасную скорость движения и дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим самосвалом китайского производства «Шанси».

В результате столкновения 32-летний пассажир автомашины «УАЗ» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель инкассаторской машины доставлен в реанимацию районной больницы.

Все материальные ценности, а также табельное оружие, находившиеся в автомобиле «УАЗ», переданы инспекторами ГАИ по акту прибывшим на место происшествия сотрудникам инкассаторской службы Нерюнгринского района.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.



Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по РС (Якутия)