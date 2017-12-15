Ингредиенты для корейской кухни в супермаркетах «Алмаз»

Заместитель генерального директора группы компаний «Алмаз» Туйара АЛЕКСЕЕВА пишет в своем фейсбуке, что очень любит корейскую кухню, а потому добивается, чтобы в сети супермаркетов «Алмаз» была хорошо представлена восточная кухня, то есть ингредиенты для приготовления корейских блюд, а также продукты быстрого приготовления.

«Доширак» или «Рамен» оригинального корейского производства — это огонь, это совсем другой вкус! Плюс у нас в продаже есть всякие пасты для приготовления корейских блюд, и даже Кимчи в крупных супермаркетах», — сообщила Туйара Алексеева.



На правах рекламы.