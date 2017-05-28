Информация о вспышке детского туберкулёза не соответствует действительности — Минздрав Якутии

Сегодня в ряде электронных СМИ появилась информация о, якобы, вспышке детского туберкулеза.

Нам удалось связаться с главным специалистом по детской фтизиатрии Минздрава Якутии Евдокией ЛУГИНОВОЙ за уточнением деталей.

— Информация не соответствует действительности. В указанной в статье школе никто не взят на учёт с диагнозом «открытая форма туберкулеза». В настоящее время дети в возрасте от 15 до 17 лет проходят плановые флюорографические осмотры. При данном исследовании у подростков могут выявляться различные изменения в легких: в том числе пневмония, туберкулез, раковые болезни и болезни сердца. В связи с этим, лица, с изменениями в флюорографии, проходят полное рентгенологическое и лабораторное исследование. Только по результатам данных методов углубленного исследования устанавливается диагноз туберкулез, а заболевший получает соответствующее лечение. Всего по г. Якутску ежегодно проходят флюорографическое исследование до 1500 подростков. В прошлом году заболело пять подростков, при этом туберкулез выявлен флюорографически у одного подростка. Поэтому, всем необходимо проходить флюорографию ежегодно. Детям до 14 лет обязательно проходить туберкулиновую диагностику. Не стоит отказываться от данных методов раннего выявления туберкулеза у детей и подростков,

– завершила разговор ценными рекомендациями Евдокия Федоровна.

Бацилла Коха – возбудитель туберкулеза – является одной из самой устойчивых бактерий на планете. Этот болезнетворный микроорганизм сохраняет жизнеспособность в течении 70 лет и выживает даже при экстремально низких температурах до -70*С.

Следует отметить, что человечество испокон веков страдало от опасных бактерий. И как бы не хотелось все это оставить в прошлом, надеясь на развитие цивилизации, гигиены и медицины все равно люди будут сталкиваться с прежними и новыми угрозами микромира.