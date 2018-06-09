Информация о проведении онлайн-лотереи на ысыахе Туймаады — фейк

Информация о проведении онлайн-лотереи на празднике «Ысыах Туймаады-2018» недостоверна, сообщила Василина КРИВОШАПКИНА, начальник штаба культурных программ «Ысыах Туймаады-2018».

«Приглашаем горожан и гостей столицы 23-24 июня на национальный праздник «Ысыах Туймаады»:. В местности Ус Хатын пройдут обрядовые, культурные и спортивные программы, а также конкурсы и выставки. Хотелось бы предупредить, что информация, распространяемая в сети Интернет и WhatsApp о проведении якобы большой онлайн-лотереи является спамной версией. Все последующие вирусные и спамные рассылки подобного рода не соответствуют действительности», — подчеркнула Василина Кривошапкина.