Информация о понтонных переправах на трассе «Вилюй»

На понтонной переправе через р. Малая Ботуобия организована перевозка людей на лодке. На месте обеспечено дежурство дорожных служб. Уровень воды в реке продолжает повышаться, по состоянию на 09:00 19 августа уровень воды составляет 3,10 м.

Напомним, что в связи с обильными, продолжительными осадками и поднятием уровня воды в р. Малая Ботуобия на км 1151 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии, с 18 августа временно закрыто движение по понтонной переправе для всех видов транспорта.

На понтонной переправе через р. Тюкян на км 702 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» движение обеспечено в штатном режиме.

ФКУ Упрдор «Вилюй» призывает водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.