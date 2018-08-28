Информация о массовой гибели рыб на реке Вилюй оказалась фейком

Остается актуальной тема загрязнения воды в реках Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй взвесями природного происхождения в результате прорыва дамб дражных котлованов месторождения Иреляхская россыпь. На днях большой резонанс получила фотография, распространенная в соцсетях, на которой изображена массовая гибель мелких рыб. При этом говорится, что на фотографии запечатлена река Вилюй.

Общественник, житель села Верхневилюйск Спиридон Борбуев опубликовал в соцсетях информацию о том, что данная фотография не имеет отношения к Якутии. Далее по тексту автора: «Я очень болезненно воспринял новость о загрязнении нашей матушки реки Вилюй, особенно после фотографии с мертвыми рыбами. Но, сегодня утром получил сообщение от общественника, биолога Дмитрия Баппагай: «Бу хаартыска чахчытын итэҕэтэ бигэргэтэр киһи баар дуо? Мин көрдөхпүнэ кээмэйинэн бытархай балык, ол эрэн сыа балык, күстэх, кыһыл харах да буолбатах. Өскөтүн, балык итинник сүһүрбүтэ буоллар ити Бүлүү өрүскэ үөскүүр балыктар, эбиитин алыһар, сордоҥ, быйыт, хатыыс эҥин холбуу өлбүт буолуо этилэр дии! Онон, мин итэҕэйиэхпин баҕарбатым, ким эрэ тугу эрэ ситиһээри соруйан оҥоһуута дуу диэн санаатым». (Кто может предоставить достоверную информацию по данной фотографии? На мой взгляд, тут изображена мелкая рыба, но точно не тугунки, не елец и не красноглазка. Если бы на реке Вилюй действительно произошла массовая гибель рыб, с мелкой рыбой должны были умереть и крупные рыбы — окунь, щука, ленок, осетр и другие. Я не верю. Считаю, что это чистой воды провокация. — перевод от ред.)

Друзья, сейчас можно проверить любую информацию или картинку. Через поисковик GOOGLE нашел первоисточник фотографии, датированной от 1 сентября 2016 года в Нижнем Тагиле!!!! Мы, жители многонациональной республики, судьбою нам доверено 1/6 часть территории нашей великой страны — Матушки России. Сохраним природу поддерживая друг друга!»