Информация о грузах с  радиоактивным материалом в Хангаласском улусе оказалась пока фейком

В эти дни в социальных сетях и интернет-мессенжерах была распространена недостоверная информация о выгрузке руды Томторского редкометалльного месторождения на берег реки Лена районе с. Качикатцы Хангаласского улуса.

В целях уточнения данной информации Хангаласской инспекцией охраны природы была организована проверка при участии главы поселения Ирины ОБОЛКИНОЙ. В результате проверки факт выгрузки руды не подтвердился.

Разработка Томторского редкометального месторождение и перевозка руды начнется не ранее 2020 года, сообщают в ООО «Восток Инжиниринг». В настоящее время компания рассматривает вариант транспортной схемы доставки руды Томторского месторождения на горно-химический комбинат, логистикой которого планируется перевалка контейнеров с рудой с речного транспорта на автотранспорт в районе села Качикатцы с дальнейшей доставкой на железнодорожную станцию Кердем и вывозом на переработку за пределы Республики Саха (Якутия). При этом руда на всем протяжении маршрута будет находиться в специализированных герметичных контейнерах.

В Качикатском наслеге, как сообщается, планируется строительство причала и реконструкция автодорог для обеспечения бесперебойной перевозки.

В период геологоразведки и в настоящее время на территории Томторского редкометального месторождения сотрудники Министерства охраны природы РС(Я), НИИ Прикладной экологии севера СВФУ им. Аммосова, общественный совет Оленекского района, проводят регулярный экологический мониторинг.

Общественный совет и Администрация Оленекского района осуществляют регулярные замеры радиационного фона у автомобилей с пробами руды Томторского месторождения. Как показали данные с нескольких дозиметров, уровень излучения у томторской руды значительно ниже установленных в Российской Федерации предельных нормативов для грузов, предназначенных к перевозке обычным транспортом. Мощность гамма-излучения на расстоянии пяти метров от кузова автомобиля составила 12 мкР/ч, что соответствует естественному фону местности, мощность в кабине автомобиля — 12-16 мкР/ч.