Информация: экспресс-маршрут автобуса № 108

Стоимость проезда за наличные — 70 рублей, по транспортной карте — 49 рублей. Перевозка в черте Якутска осуществляется по городским тарифам.

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