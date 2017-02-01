Информация: экспресс-маршрут автобуса № 108

Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска напоминает вам, что на территории городского округа «город Якутск» осуществляет движение пригородный экспресс — маршрут №108 (Якутск-Хатассы).
Схема движения в обоих направлениях: ост. «202 мкр.» – ост. «Кинотеатр Центральный» – ост. «пл. Дружбы» – ост. «Кран Сервис» – ост. «Билмарт» – ост. «Гериатрический центр» – ост. «Речевая школа» – ост. «Свинокомплекс» – ост. «Военная часть» – ост. «Больница» – ост. «Переправа» – ост. «Старая конечная» – ост. «Магазин» – ост. «Совхозная» – ост. «Холбос» – ост. «Конечная».
Расписание движения:
|Время отправления от автобусной остановки «202»
|08:30
|18:15
|Время отправления из п. Хатассы
|07:15
|09:45
|19:20
Стоимость проезда за наличные — 70 рублей, по транспортной карте — 49 рублей. Перевозка в черте Якутска осуществляется по городским тарифам.
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Источник: Якутск.рф