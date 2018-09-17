Инаугурация мэра Сарданы Авксентьевой

Сегодня состоялась инаугурация народно избранного мэра города Якутска — Сарданы Авксентьевой. В большом зале мэрии при стечении ближайших соратников, политиков и журналистов новоиспеченный руководитель администрации получила символический ключ от города Якутска. Подробности в ближайшее время на SAKHALIFE.RU





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