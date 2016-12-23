Императорский дом наградил ректора АГИКИ

22 декабря в рамках мероприятий, содействующих сохранению социокультурного наследия, основных общечеловеческих ценностей и развитию национальных традиций, в Рахманиновском зале Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского состоялась Торжественная Церемония награждения достойных персон Высочайшими наградами Главы Российского Императорского Дома – Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.

За вклад в развитие социокультурного наследия и традиционной культуры честь получить столь высокую награду удостоилась ректор Арктического государственного института культуры и искусств Игнатьева Саргылана Семёновна. Вручение было доверено Директору Канцелярии Главы Российского Императорского Дома А.Н. Закатову в присутствии уполномоченных чинов Канцелярии Главы Российского Императорского Дома.

В рамках Церемонии награждения участникам и гостям была представлена музыкальная программа, составленная специально для мероприятия, а специальными гостями программы стали Даниил КРАМЕР, Народный артист России, Лауреат Европейской премии им. Густава Малера, обладатель Премии Москвы в области литературы и искусства и Екатерина ФЕРЗБА, солистка Государственного академического камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского, Лауреат Международных конкурсов.