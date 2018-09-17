Именитый стилист поделился секретами своего похудения

Маэстро якутского визажа Дмитрий Васильев, сбросивший около 15 кг за 2 месяца, поделился в Instagram секретами своего похудения:
- Это больничная еда
- И зеркало, которое стройнит
Отметим отличное чувство юмора Дмитрия и поздравим с таким высоким результатом! 🙂
Фото из Instagram https://www.instagram.com/vasiliev_dmitry_stylist/
Источник: SAKHALIFE.RU
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