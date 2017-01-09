Именитые борцы Спиридонов и Контоев назначены руководителями

В ведомственных учреждениях Министерства спорта Республики Саха (Якутия) произошли кадровые изменения.
Леонид Николаевич СПИРИДОНОВ назначен заместителем директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства».
Вместо него первым заместителем директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Республиканское училище (колледж) Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева» назначен Александр Степанович КОНТОЕВ.
Источник: Пресс-центр Министерства спорта Республики Саха (Якутия)