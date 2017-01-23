Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире

Отказавшиеся становятся изгоями

Возмутительную историю «УЧИТЕЛЬ МОЙ – ВРАГ МОЙ, или О «педагогической анархии» в школах Якутии» опубликовала сегодня ИГ «В Якутии.ру». С согласия редакции и представителей пострадавших, перепечатываем ее целиком.

Современное российское образование — вновь на пути реформ. Новый министр образования в пух и в прах критикует нововведения своих предшественников, в том числе — систему ЕГЭ, ОГЭ и прочего западного подхода к обучению.

Разрушив традиционную систему образования советского периода, которая теперь, как оказалась по признанию многих экспертов, была высокоэффективной, на заре «нулевых» либералами было предложено воспитание не всесторонне развитого и образованного человека, а потребителя западных ценностей.

Не секрет, что нынешняя система образования – это большая гонка за «бумажками». Существует множество платных конкурсов, нередко через интернет, когда какие-то частные организаторы и сомнительные фонды щедро раздают детям разного рода «сертификаты».

Написали педагоги и родители за ребенка реферат, доклад или проект на участие в очередной «научно-практической конференцию», вызубрил ребенок ту работу – вот тебе еще одна бумажка. Хорошо, если из сотни таких работ хоть одна по-настоящему пойдет на пользу самому ребенку, донесется ее истинная суть, а не та видимая мишура – простое техническое воспроизведение текста.

Здесь важнее не итог конкурсов и проверка знаний, а количество вот таких полученных за определенную плату «сертификатов». Много бумажек – учитель хорошо работает, нет – и стимулирующих нет.

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Но мы немного отвлеклись. Перейдем к основной теме материала.

«Девальвация» сферы образования, да и всего общества породила новые форматы взаимоотношения школ с родителями. Учителя стали разными. В большинстве своем – это Педагоги с большой буквы, верные своему призванию.

Но нередко среди них стали встречаться самые настоящие «мучители», эдакие яркие примеры нынешних рыночных взаимоотношений: товар-деньги-товар. В школе «товаром» стали не знания, а дети, за которых родители расплачиваются с учителями подарками, денежными взносами в школьный, классный фонды, за ремонт, юбилеи и пр.

Каждый родитель ради получения качественного образования для своего ребенка готов на все. Даже терпеть унижения со стороны педагогов, лишь бы «недостаточное непослушание» родителя не вылилось в негативное отношение со стороны педагога к его ребенку.

Поэтому денежные поборы в школах родители стараются платить исправно, скидываются на подарки учителям (какую бы сумму ни устанавливали особо активные родители в лице родкомитетов), по мере сил участвуют в школьной жизни ребенка, выполняют просьбы классных руководителей, других учителей, администраций школ.

Некоторые учителя при этом научились пользоваться и манупилировать страхом родителей за своих детей столь успешно, что диву даешься! Ведь, по сути, от отношения учителя к ребенку определяется все – и мотивация ребенка к учебе, его самочувствие в школе, формируются личность и отношение ребенка и вообще желание в дальнейшем получать новые знания.

При этом, что самое страшное, боязнь навредить своему ребенку у родителей нередко заглушает здравый смысл. Страх за ребенка превращает мам и пап в легокуправлемую массу. По сути, таким образом родители сами потакают самодурству некоторых учителей.

Сейчас нередки публикации в СМИ, в соцсетях о тех или иных «барынях»-классруках, которые создали в отдельно взятых им руководимых классах буквально «рабовладельческий строй».

Заслуженные-перезаслуженные учителя отбирают детей в класс, исходя из статуса родителей будущих первоклашек. Ну, для разбавления можно малую часть класса принять по месту жительства.

Почему для таких учителей важен статус, место работы родителей? Потому что такие учителя знают, что ради детей родители пойдут на все. Даже могут выполнить частную просьбу учителя — «в случае чего». Ведь с их статусом-то это возможно. Почему бы не воспользоваться связями дрожащего за свое дитя мамы или папы?

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Недавно в одном из республиканских интернет-изданий вышла статья одной разгневанной родительницы о такой «барыне»-учительнице. Родители ее класса до того возвели на престол свою учительницу, что скидывались на покупку ей нового iPhone .

Автор статьи описала всю сложившуюся ситуацию в классе ее дочери, и это нашло отклик у тысяч родителей в Якутске. Мать-одиночка разрывалась между школой и работой, в итоге она прослыла в школе «безотвественным родителем», а на работе — «клушей-мамашей», дрожащей за каждый чих своего ребенка.

Родители разных школ с упоением обменивались по мессенджеру данной статьей. Значит, в их школах царит похожая ситуация?..

Конечно, не все родителя дарят учителям своих детей iPhonе последней модели, но сама поднятая проблема о нездоровой атмосфере в школах Якутии была актуальной. Иначе статья не вызвала бы такого резонанса.

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«Феодальный строй», умалчиваемый многими родителями (из-за страха за своего ребенка), созданный некоторыми учителями в школах республики, нашел продолжение в ситуации с нашей читательницей.

Итак, Татьяна В. (имена родительницы и других лиц, а также номер школы по понятным причинам изменены. – Ред.) перевела своего ребенка в школу номер N г.Якутска в 1-м классе в связи со сменой места жительства.

Школа попалась хорошая, про учителя 1-го N класса среди родителей ходили, чуть ли не легенды – о том, какая она сильный педагог, какой у нее солидный педагогический стаж, мощнейший опыт, собственные авторские методики, что детей к ней всеми правдами-неправдами записывают, чуть ли не за год – со всего города и т.д. В общем, Татьяна отдала своего сына в новую школу к новому учителю с легким сердцем.

Однако уже вскоре начались проблемы. Учительница – Надежда Ивановна (еще раз повторимся, что все имена изменены. – Ред.) заявила, что, в связи «с осуществлением особой образовательной программы в данном классе», родителям мальчика необходимо найти репетитора, чтобы ребенку легче было адаптироваться к обучению по вышеуказанной образовательной программе.

И это при том, что по федеральному законодательству все учащиеся начального общего образования, независимо от типа образовательной организации, должны пройти одинаковую общеобразовательную программу. Несмотря на это, следуя рекомендации учителя, родители наняли частного репетитора.

В течение нескольких месяцев репетитор (надо отметить, что репетитор попалась очень грамотная и опытная) ежедневно занималась с сыном Татьяны В., и, по её словам, ребенок хорошо осваивает всю программу, а в некоторых областях у него — очень хорошие знания и результаты.

«Мы успешно закончили 1-й класс и перешли во 2-й – с большими надеждами и планами познать мир при стенах нашей новой школы. Однако в новом учебном году проблемы с учителем у нас усугубились. Дело в общем итоге дошло до того, что нам пришлось перевестись из этой школы в другую», — рассказывает Татьяна.

«Занятия начались, но учитель не доводила до нас, родителей, по какой программе и как будут обучаться наши дети. Однако при этом постоянно загружала детей непосильным для самостоятельного выполнения второклассниками объемами домашнего задания. Из-за перезагруженности домашними и иными заданиями со стороны учителя ни в будни, ни в выходные, ни в каникулы дети не могли ни нормально отдохнуть, ни посещать какие-либо секции и кружки. Обучение шло абсолютно несистемно. По требованию учителя домашние задания должны были скачиваться с различных интернет-сайтов – целыми пачками! При этом задания и ответы на них нередко кардинально отличаются от заданий учебных пособий, бывают грубейшие ошибки в изложении текстов и т.д., утвержденных ФГОС», — вспоминает родительница.

Уже во 2-м классе Татьяна заметила, что со стороны учителя какой-либо особой заинтересованности в обучении ее сына нет, зато были постоянные замечания и упреки. Что ребенок – слишком активный, непоседливый, по словам учителя, «подвижный» и «слишком контактный», а потому, мол, мешает вести урок…

Узнаете, мамы? Во всех «бедах» в глазах учителя виноватыми всегда оказываются «безответственные» родители. (Хотя, справедливости ради надо отметить, что таковые тоже есть, но не о них речь).

Таким образом, учитель изначально все огрехи обучения перекладывает на родителей, ведь теми, у кого есть комплексы, легче манипулировать. Но, с одной стороны, если ребенок постоянно посещает уроки, то почему он не осваивает предмет? Значит, есть и вина педагога, раз за долгие годы обучения он, педагог, не может донести знания до школьника?

Учителя начальных классов – самые что ни на есть определители будущего человека. От их профессионализма зависит все — будущее отношение ребенка к учебе, восприятие школы и окружающего мира. Дай Бог, чтобы на пути вашего ребенка встретился настоящий, хороший, педагог.

«Легендарная учительница» ребенка Татьяны начала заставлять родителей учеников 2-го (!!!) класса размещать в социальных сетях (YouTub, Fasebook) своеобразные отчеты о результатах выполненных заданий. И иных требований с использованием информационно-коммуникационных технологий (телефонов, планшетов).

Персональные данные любого гражданина РФ, тем более, несовершеннолетнего лица (фотографии, имена, адреса и др. личные данные, позволяющие идентифицировать кого-либо) охраняются федеральным законодательством, несоблюдение или неисполнение закона карается определенной судом ответственностью, считает родительница, и с ней нельзя не согласиться.

Все попытки поговорить с учительницей у Татьяны при этом сводились к нулю. При любой ситуации виноватыми оказывались ее сын и она сама, так как она «недостаточно выполняет свои родительские обязанности».

Татьяна как «закомплексованная» родитель, по словам учителя, «недостаточно уделявшая внимание своему ребенку» водила своего ребенка к психологам, невролагм, терапевтам. Между тем, врачи в один голос утверждали, что со здоровьем у ребенка — все хорошо, никаких проблем у него нет, и что все это – нормальное состояние и поведение ребенка в начальной школе с учетом особенностей развития детей в их возрасте.

Учитель превратила ребенка в изгоя… Все замечания и упреки делались… прилюдно. Публично. При всем классе.

«Мой ребенок в течение времени, в котором он учится в этой школе, постоянно сидит за последней партой и один (!!!), так как учитель во всеуслышанье объявила всем, чтобы он с «умными» ребятами не смел общаться, а то они станут такими, «как он»!!! Во всех неприятностях, которые случались в классе, она заранее (даже не выяснив истинного виновника) винила моего сына, публично выставляя его посмешищем перед всем классом, отчитывая и всегда упрекая нас, его родителей! Винила во всех «грехах» даже тогда, когда в это время мой сын болел и отсутствовал в школе!!! В последнем инциденте его спасли сами дети, сказав, что его «вчера не было». Учитель даже не интересуется, был ребенок в классе или нет!» – рассказывает Татьяна.

В итоге сын Татьяны, конечно же, начал терять интерес к учебе. Одно упоминание имени учителя начало вызывать у него отрицательную реакцию.Рребенок, услышав имя учителя, просто начинал плакать…

Попытки поговорить с учительницей не привели ни к каким результатам. Телефон она не поднимала, на ватсап-сообщения не отвечала. Не удавалось Татьяне и «поймать» Надежду Ивановну в школе, так как учительница приходит на работу впритык к первому уроку.

Кульминация конфликта между учительницей и родительницей произошла на… новогоднем утреннике. (И такое бывает!)

Татьяна, увидев учительницу перед утренником, попыталась поговорить с ней. И вновь натолкнулась на грубость и оскорбления.

В присутствии других детей и их родителей учительница начала возмущаться по поводу воспитания ее сына. И в конце выразила свое «авторитетное» мнение, что она не собирается учить ее сына и посоветовала… сменить школу.

Столь агрессивное поведение учительницы привело родителей, пришедший на новогодний утренник, в шок….

Дальше читать материал можете, но приготовьтесь и вы шокироваться, уважаемые читатели. Потому что учительница, о которой идет речь, заставляла родительниц класса… убирать… свою квартиру!!!

«На мой взгляд, неприязненное отношение к моему ребенку у Надежды Ивановны (ФИО учителя) возникло тогда, когда я отказалась принимать участие в генеральной уборке ее СОБСТВЕННОЙ квартиры. Весной 2015 года меня и еще четырех мам учительница (ФИО) попросила убраться в ее квартире. Я, естественно, отказалась. С того дня учительница (ФИО) начала превращать моего ребенка в изгоя. До этой ее «просьбы» она отзывалась о моем сыне как о способном ученике, который при желании может стать «отличником». Ведь до этого я ее просьбы выполняла, пока они были более или менее адекватными», – следует из заявления Татьяны В. на имя директора школы.

«Известно, что в классе общественное мнение и атмосферу формирует учитель. Если каждый день говорить ребенку, что он плохой, все дети будут относиться к нему соответственно. Это противоречит всем правилам и основам педагогической науки. Грубое поведение учителя (ФИО) на новогоднем утреннике меня возмутило и оскорбило. Ее жестокое отношение к моему сыну — просто преступно! Данным заявлением прошу разобраться в её поведении и отношении к своим должностным обязанностям, в соответствии с квалификационной характеристикой должностей работников образования, определенной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Также прошу дать профессиональную оценку её педагогической деятельности. О принятых мерах прошу сообщить письменно — по указанному адресу, в противном случае оставляю за собой право обратиться в соответствующие органы, — так заканчивается заявление Татьяны В. на имя директора школы.

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Все это – лишь часть рассказанного Татьяной В. интернет-газете «В Якутии.ру». Не будем утомлять читателя такими подробностями, как то, что учительница очень часто обращается к родителям своих учеников с разными личными просьбами, вплоть до того, чтобы договориться с врачами о должном уходе за ней в больнице или передачах в стационар («сегодня хочу выпить уху») и т.д.

Также мы не стали рассказывать и о мучениях других родителей, которые не стали, как Татьяна В., «выносить сор из избы» и продолжают обучаться у Надежды Ивановны.

А также о многих примерах манипулирования ими, родителями, вплоть до того, что, по совету учительницы, одна из родительниц бросила работу, чтобы больше времени посвящать своему ребенку и… помогать с делами класса ей, Надежде Ивановне, буквально превратившись в ее личного помощника, если не сказать, больше…

Хотелось бы надеяться, что случившееся с Татьяной В. не останется незамеченным руководством школы N г.Якутска, и к Надежде Ивановне будут приняты соответствующие меры – вплоть до рассмотрения соответствия ее занимаемой должности, если можно так выразиться.

Говоря проще, школа должна уволить такую «мучительницу»! Или мы не правы?…

Но одними мерами или увольнением учительницы, думается, дело это завершаться не должно. Общеизвестно, как бывшее Минобразования в лице Феодосии Габышевой и Управление образованием г.Якутска в лице Василия Петрова постоянно хвалятся своими успехами и инновациями, разного рода достижениями и результатами.

Но есть ли гарантия того, что данный случай – единичный? Почему учителю и классному руководителю начальных классов в одной из крупнейших школ Якутска позволяются столь непосильные для детей и родителей «авторские методики» с пачками рефератов в домашних заданиях и размещением родительских отчетов в социальных сетях?

Всего этого ведь нет в пресловутом ФГОС — Федеральном государственном образовательном стандарте. Значит, в школах Якутии – полная «педагогическая анархия»?! И никакого контроля?! …У любой истории, даже самой шокирующей, должен быть позитивный исход, какие-то перспективы. Исходя из этого, просим руководство нового Минобрнауки Якутии и Управления образованием Окружной администрации г.Якутска открыть «Горячую линию» для родителей, у которых имеются или могут возникнуть проблемы с учителями и руководствами школ.

Пусть это будет даже на условиях анонимности, если кто-то из родителей не захочет назвать себя. Ведь многие родители боятся учителей и школ, как и те, кто остался в этом классе – у «легендарной» Надежды Ивановны…

На фоне вышеизложенного, думается, подобная форма диалога с родителями и контроля над школами в министерстве и управлении лишней не будет.