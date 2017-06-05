Имениннику в кафе нанесен смертельный удар

Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На данном этапе следствия установлено, что ночью 31 мая 2017 года в городе Олекминске в кафе-баре «Волна» между двумя мужчинами-посетителями произошел конфликт.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения подошел к ранее незнакомому 26-летнему мужчине, который отмечал День рождения в компании друзей, и нанес ему сильный удар в голову.

От полученной травмы потерпевший скончался, не приходя в сознание, по пути в медицинское учреждение.

Мотивом преступления, по словам подозреваемого, стало неуважительное отношение потерпевшего по отношению к девушкам.

Подозреваемый признал вину в совершенном преступлении и сообщил следствию об обстоятельствах произошедшего.

По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время проведения предварительного расследования.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.