Именем Романа Дмитриева названа набережная в 202 микрорайоне Якутска

В честь великого якутского спортсмена, чемпиона XX Олимпийских игр, серебряного призера XXI Олимпийских игр, чемпиона Мира и Европы, шестикратного чемпиона СССР, кавалера ордена «Знак Почета» и «Полярная звезда», народного депутата Республики Саха (Якутия) Романа Дмитриева названа набережная на 202 микрорайоне от площади Победы до острова Хатыстах (лодочной станции).

Предложение о присвоении имени выдающегося сына якутского народа одной из улиц города Якутска поступило от общественности, соратников, друзей, коллег, родственников Романа Михайловича, и было сразу же поддержано народными депутатами Якутии Ольгой Балабкиной, Александром Романовым, Юрием Баишевым, Александром Уаровым, Юрием Николаевым, Петром Юмшановым и другими.

Напомним, что в 2012 году в парламенте республики состоялся «круглый стол» на тему: «Роль Романа Михайловича Дмитриева в спорте и политике». В рекомендациях было указано о внесении на рассмотрение Окружной администрации города Якутска предложения о присвоении имени Романа Дмитриева одной из улиц столицы. Однако вплоть до этого года вопрос так и не был решен.

В январе 2017 года заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Ольга Балабкина от имени депутатов V созыва направила соответствующее письмо Главе города Якутска Айсену Николаеву и Председателю Якутской городской Думы Александру Саввинову. В феврале в Окружной администрации состоялось заседание Межведомственной комиссии по наименованиям территориальных единиц, улиц и площадей на территории Якутска, на котором было предложено присвоить имя Романа Дмитриева одной из улиц планируемого к застройке 204 микрорайона. Но, учитывая то, что строительство района не началось, и поэтому, опасаясь, что данный вопрос вновь затянется, депутаты Ил Тумэна внесли встречное предложение о возможности присвоения имени Романа Дмитриева набережной 202 микрорайона. И вот, спустя пять лет, столица Якутии приобрела Набережную имени Романа Михайловича Дмитриева.