Имена членов команды г. Якутска и штата Орегон (США) по вольной борьбе

1 августа в Якутске, в ЦСП «Триумф» с 18.00 часов состоится матчевая встреча борцов юношеской сборной команды штата Орегон США со сборной командой города Якутска. Публикуем имена членов команд.

Состав юниорской сборной г. Якутска:

46 кг. Бродников Михаил, 2001 г.р Чемпион Спартакиады школьников РС(Я) 2017.

52 кг. Агаев Эльшад, 2002 г.р Призёр России среди юношей 1999-2001 годов рождения, победитель МТ в Казахстане.

55 кг. Белолюбский Айаал, 2002 г.р Чемпион ДВФО, РС(Я).

60 кг. Сергеев Михаил, 2001 г.р победитель республиканских турниров.

64 кг. Худогизов Эдгар, 2001 г.р., чемпион РС (Я), чемпион международного турнира в республике Казахстан.

70 кг. Чердонов Ренат, 2000 г.р., чемпион ДВФО, чемпион международного турнира в республике Казахстан.

74 кг. Артём Аммосов, 2000 г.р., чемпион республиканских турниров.

78 кг. Ефимов Алексей, 1999 г.р., чемпион республики «Игры боотуров».

85 кг. Борисов Дьулустаан, 2001 г.р., чемпион г. Якутска.

90 кг. Толмачев Максим, 1998 г.р., чемпион города Якутска.

100 кг. Валеев Никита, 1998 г.р., 3 место на призы Тарского, 3 место Международных спортивных игр «Дети Азии».

122 кг. Хабаров Никита, 2001 г.р., чемпион РС (Я) 2016, 2017.

Состав юниорской сборной штата Орегон, США:

46 кг. Дерик Кер – 16 лет, чемпион и призер штата по вольной борьбе в весовой категории.

52 кг. Райан Зеллер – 16 лет, чемпион штата по греко-римской борьбе, серебряный призер штата по вольной борьбе, бронзовый призер чемпионата США в весовой категории.

55 кг. Рикки Хаф – 17 лет, серебряный призер штата по вольной борьбе в весовой категории.

60 кг. Гэвен Холли – 17 лет, чемпион штата по греко-римской борьбе и по вольной борьбе, 3 место на чемпионате США по греко-римской борьбе, весовая категория.

64 кг. Ноа Уотчсмуз – 16 лет, чемпион штата по вольной борьбе, серебряный призер штата по греко-римской борьбе, чемпион США по вольной борьбе среди юниоров в весовой категории.

70 кг. Сойер Майерс – 18 лет, 6 место в штате по фолк стайл (студенческая борьба), весовая категория.

74 кг. Логан Миик – 18 лет, чемпион штата по греко-римской борьбе, чемпион штата по вольной борьбе, весовая категория.

78 кг. Лэйтен Бригс – 18 лет, пятое место в штате по вольной борьбе, весовая категория.

85 кг. Брюс Колтер – 17 лет, 4-ое место в штате по греко-римской борьбе, второй призер штата по вольной борьбе, весовая категория.

90 кг. Эйвери Джарамилло – 16 лет, чемпион штата по греко-римской и по вольной борьбе, весовая категория.

100 кг. Бо Кроуфорд – 17 лет, серебряный призер штата по вольной борьбе, весовая категория.

122 кг. Адам Лэмб – 18 лет, четвертое место в штате по вольной борьбе, весовая категория.

Приглашаем поболеть и поддержать спортсменов. Вход свободный.

Напомним, спортивное событие будет проведено в рамках проекта «Sakha-USA Wrestling Exchang», основанной между Республикой Саха (Якутия) и штатом Орегон (США) в 2011 году по инициативе почетного тренера США, профессора математики Pacific University, обладателя мемориала в Зале Славы Борьбы (USA wrestling Hall of Fame), заслуженного тренера студенческой борьбы Майка Клока.

Американские спортсмены приедут в Якутск во второй раз, уже в обновленном составе. До этого сборная штата Орегон приезжала в Якутск в 2011 году.

Якутян, для которых вольная борьба является спортом номер один, и в этот раз ожидают интересные схватки, противостояние якутской и американской школ вольной борьбы, представленные лучшими спортсменами-юниорами.