Илья Варламов возвращается

Известный российский блогер Илья Варламов снова намерен посетить Якутск. Об этом он сообщил своим подписчикам в twitter, опубликовав план поездок на июнь. Источник: http://ysia.ru/obshhestvo/napisano-v-sotsseti-krasivyj-zakat-v-yakutske-brend-nucci-i-vozvrashhenie-ili-varlamova/

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