Известный российский блогер Илья Варламов снова намерен посетить Якутск. Об этом он сообщил своим подписчикам в twitter, опубликовав план поездок на июнь.
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Илья Варламов возвращается
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