Илья Варламов назвал Якутию «волшебным краем» и отругал зоозащитников

Известный блогер Илья Варламов ответил зоозащитникам, которые подвергли критике традиционные одежды якутов, в своем ЖЖ.

«Как же я полюбил прекрасную Якутию! Волшебный край! С каждым разом все больше влюбляюсь в этот народ, землю, их традиции, еду, культуру. (…) Пошли смотреть, как местные на лайках катаются, хозяин выдал шубы из волка, модные унты, перчатки — иначе умрешь. Казалось бы, все было хорошо, но в комментах к фото вылезли (…) веганы! У них припекло так, что я стал беспокоиться за сохранность якутской вечной мерзлоты!» — поведал путешественник и приложил скриншот комментария, в котором говорилось о недопустимости ношения меха.

Варламов написал, что подобное мнение вызвало «истеричный смех» у местных оленеводов — «даже лайки смеялись». Он пояснил, что «50 градусов мороза для Якутии — это обыденность», поскольку в регионе расположен полюс холода Северного полушария, «а полярных курток по 200 тысяч рублей на всех что-то не завезли».

«Мы с Верником не ходим в мехах по подиуму в Париже, рекламируя убийство животных. Мы носим якутские меха в Якутии, чтобы не замерзнуть», — подчеркнул блогер.

Он также сообщил о том, что в Якутии до наступления сильных морозов заготавливают жеребятину: «Не потому что живодеры, а просто их [жеребят] рождается больше, чем можно прокормить зимой».

Варламов устроил опрос читателям, чтобы узнать, как они относятся к тому, чтобы носить меха в Якутии и ездить на собачьих упряжках. Большинство подписчиков ответили, что считают эти традиционные занятия приемлемыми.