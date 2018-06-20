Илья Михальчук приехал в Якутск

Сегодня утром в аэропорту Якутска исполняющий обязанности главы Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ встретил бывшего мэра Якутска Илью МИХАЛЬЧУКА. Встреча, как видите, получилась теплой.

Напомним, что путевку в систему власти Дмитрию Дмитриевичу дал именно Илья Филиппович. При нем Садовников работал начальником управления молодежи администрации города Якутска, а потом главой Сайсарского округа.

Ну а сейчас Дмитрий Дмитриевич является градоначальником до выборов нового главы столицы.