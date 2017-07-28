Ильинка: Обманутые дольщики «Черов и К» обратились к президенту России

Писать письмо по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 23 люди решаются не сразу. Сначала обходят местные власти, порой по нескольку раз, в итоге впадают в отчаяние. Рабочая группа обманутых вкладчиков ООО «Черов и К» обратилась к гаранту Конституции РФ, оказавшись именно в таком неудобном положении. Вроде все ими сделано: суды выиграны, уголовное дело возбуждено, но все тормозится и затягивается, а людям просто негде жить. Могут ли этому способствовать хорошие связи и авторитет директора ООО, который в прошлом был дважды министром, видным партийным деятелем и депутатом Ил Тумэна?

В Москву Путину

Приведу отрывок из письма, где изложена суть дела. Орфография и пунктуация сохранены.

«В 2014 году ООО СПФ «Черов и К» объявило о строительстве 32-х квартирного жилого «Блока Г-3» по адресу микрорайон «Ильинка». Для строительства данных домов застройщик стал привлекать денежные средства у граждан с заключением договоров долевого участия в строительстве жилья. Особо обращаем Ваше внимание на то, что денежные средства вносились дольщиками в пользу застройщика ООО СПФ «Черов и К» не по каким-либо «серым схемам», а по законным и прошедшим государственную регистрацию договорам участия в долевом строительстве.

Более того, застройщик на момент заключения соответствующих договоров с дольщиками имел все предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» законные предпосылки для осуществления деятельности по строительству жилых домов с привлечением средств граждан, как участников долевого строительства (землеотвод, разрешение на строительство и опубликованная проектная декларация).

Таким образом, обычные в таких случаях со стороны органов государственной власти упреки-обвинения в адрес «обманутых дольщиков»: «сами виноваты, действовали вне правовых рамок, не проявили разумную осмотрительность и т.д.» к нам, участникам долевого строительства не могут быть адресованы, поскольку перед заключением договора (и оплатой по нему, разумеется) каждый дольщик убеждался в абсолютном соответствии Закону заключаемой им сделки с ООО СПФ «Черов и К».

Однако, в конечном счете, это не помешало ООО СПФ «Черов и К» денежные средства, полученные от дольщиков, израсходовать не по целевому назначению на строительство и инвестирование объекта, введя их в заблуждение относительно строительства жилых домов.

Соответственно, в заявленные в договорах сроки (4 квартал 2015 г.) ООО СПФ «Черов и К» не ввел в эксплуатацию 32-квартирного дома «Блока Г-3», собрав с дольщиков более 18 119 667 (восемнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей. С 4 квартала 2014 года строительство по указанному адресу не ведется вообще, рабочие отсутствуют, строительная техника и материалы вывезены. Оплаченных квартир дольщики ждут уже 3 года. Кроме коммерческих кредиторов, у данной компании остаются не денежные обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами – дольщиками, которые не расторгли договоры долевого участия на строительство жилья».

Хозяин Ильинки

Перед именем директора ООО «Черов и К» Ивана Черова можно в буквальном смысле трепетать. Удивительно, что почти все вкладчики, потерявшие миллионы, относятся к нему более чем сострадательно.

— Он нас, когда удается добиться аудиенции, всегда выслушивает и потом всем свои замам делает нагоняй, — говорят девушки из инициативной группы.

Им вторили потом и все другие вкладчики, с которыми мне удалось поговорить. По мнению обманутых дольщиков, Иван Данилович в силу возраста, слабого здоровья и советской закалки не имеет представления о том, что творят за его спиной заместители и соучредители. Вот такой железный у человека заслуженный авторитет! И, возможно, именно он и положенный к подобной славе бонус в виде «связей» помогли построить настоящую строительную пирамиду, на разваливающемся дне которой и оказались вкладчики из самых разных районов Якутии. Давайте посмотрим, кого же обманули недобросовестные застройщики?

Инвалид

Ульяна Кондакова живет в Вилюйске. Заслуженный и почетный гражданин Намского и Вилюйского улусов. Она вынуждена переехать в Якутск, потому что готовится получать диализ. В этот приезд ей поставили фистулу. Тянуть до диализа пожилая женщина будет до последнего, потому что в Якутске у нее теперь нет жилья, на которое она рассчитывала.

— У нас в райцентре ходили слухи, что вилюйчанам строят в Якутске дом, и мы, пенсионеры, очень обрадовались, что переедем все вместе в один дом, — рассказывает Ульяна Федоровна. — У компании была хорошая репутация, Ивана Даниловича мы знаем с советских времен. Очень нравилось, что микрорайон расположен за городом, где тихо, не шумно, к тому же квадратные метры были дешевле. Я заплатила 2 миллиона 900 тысяч рублей за 2-комнатную квартиру в 67 квадратных метров.

В этом году исполнится 50 лет, как Ульяна Федоровна работает в Вилюйском педколледже, наравне с 95-летием этого уважаемого учебного заведения. Чтобы вступить в долевое участие, она заложила свой дом, выплачивает в месяц по 37 тысяч рублей. Пенсии и зарплаты не хватает, приходится подрабатывать, издавая книги. А недавно и вовсе со счета в Сбербанке у нее исчезло 42 тысячи рублей. Был суд, деньги искала полиция, но ничего не нашли. Из-за этого образовались дополнительные долги.

Около двух десятков человек из Вилюйского района купили квартиры в непостроенных «Черовым и К» домах. Кстати, средства собирала специалист администрации, которая ныне там не работает. Никто из вилюйчан судиться не пошел. Они свято верят, что их дом будет построен.

Субподрядчик

Николай Назаров — директор ООО «СПМК-2», работали с ООО «Черов и К» на субподряде, занимались электромонтажом. А денег им не заплатили. Накопились долги. Два года компании судились, прежде чем арбитражный суд вынес решение в пользу обманутых субподрядчиков. И лишь когда арестовали счета, «черовцы» начали просить пойти им навстречу. Договорились погасить долг за работу, а это более четырех миллионов рублей, двумя однокомнатными квартирами в корпусе Г-3, от которого вот уже три года есть только сваи.

Не очень похоже, что у Черовых действительно не было средств. В микрорайоне Ильинка и магазины, и шиномонтаж, автомойка, по словам жителей, принадлежат семье застройщика.

Землячка

Татьяна Макарова – народный мастер, художник-оформитель в культурном центре, ветеран труда, отличник культуры РС(Я), почетный житель Абыйского улуса. Живет в поселке Белая Гора, откуда родом и Иван Черов.

О строящихся домах в Ильинке Татьяна Ивановна узнала из рекламы в газете «Кыым» и, поскольку она мечтала переехать в Якутск, когда выйдет на пенсию, предложение ее заинтересовало. В 2014 году вступила в долевое строительство и выплатила полную стоимость 1-комнатной квартиры в многострадальном корпусе Г-3 – 2 миллиона триста тысяч рублей. Для этого Татьяне Ивановне пришлось оформить кредит в «Сбербанке». Сегодня одинокая пенсионерка выплачивает 36 тысяч рублей каждый месяц.

— Мне далеко ездить, чтобы судиться да рядиться, — говорит Татьяна Ивановна. – Обидно, что так получилось. По иронии судьбы, когда Иван Данилович справлял в Белой Горе свой прошлый юбилей, ему от имени района подарили мой гобелен.

Две семьи

Когда в 2014 году младшие Хрубиловы решили купить квартиру в Ильинке, районе, где проживали их родители – старшие Хрубиловы, они думали, что им крупно повезло. Причем дважды, потому что родители также захотели купить еще одну квартиру и вложились в однушку в соседнем строящемся доме.

— Мы до этого также приобрели квартиру у «Черова и К», — говорят старшие Хрубиловы. – В 9-м году вложились, в 10-м – заселились. Поэтому в застройщике не сомневались.

Хрубиловы продали машину, сняли накопления и вложили в однушки в корпусах Г-2 и Г-3 по 2 миллиона 200 тысяч рублей.

— Мы судились, выиграли, — подключаются младшие Хрубиловы. — Ни рубля не вернули. Судебные приставы не работают, кормят завтраками.

Многодетная мама

Мария Караваева приехала из Оленька. Сын учится в усть-алданской гимназии, и семья хотела быть поближе к нему. Да и в перспективе, когда дети будут поступать, квартира в Якутске была бы просто необходима.

— В 2015 году моя подруга купила квартиру у Черова на рынке вторичного жилья, — рассказывает Мария Иннокентьевна. — У меня, увы, так не получилось, и я рискнула стать дольщиком. Оформила ипотеку через «Россельхозбанк», в целом заплатила за двухкомнатную около трех миллионов рублей.

Сейчас Мария выплачивает 29 тысяч ежемесячно. Для семьи с тремя детьми, в которой папа не имеет постоянного дохода (он охотник), живущей на Севере, где кило картошки стоит больше ста рублей, это отнюдь не лишние деньги. А квартиры по-прежнему нет…

Верю, не верю

Лишь небольшая часть вкладчиков предпринимает шаги, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Многие Черова живут далеко от Якутска и свято верят в «советскую закалку» Ивана Даниловича.

Сегодня возбуждено уголовное дело против недобросовестного застройщика, принимаются необходимые поправки в законах, поэтому всем «черовцам», независимо от веры, настало время реально консолидироваться для того, чтобы другие компании продолжили строительство начатых корпусов. Отсидеться в стороне не получится, поскольку от активности обманутых дольщиков и будет зависеть, построят дома или нет. Наиболее активными сейчас являются жильцы корпуса Г-3.

Что делать?

Если вы являетесь обманутым вкладчиком, который надеется на то, что дом построят и без вас, то придется огорчить. Так не будет. Что же делать?

Во-первых, необходимо, чтобы вас признали потерпевшими по данному уголовному делу. Для этого нужно срочно обратиться к следователю Павлову Е.Е., ул. Якутская, д. 2, тел: 43-90-32.

Во-вторых, нужно попасть в реестр обманутых вкладчиков в управлении государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) по адресу: ул. Аммосова, д. 8 каб. 420, телефон 42-13-80. Для включения в реестр нужны следующие документы: заявление, копии паспорта, договоры, квитанции об оплате, постановления о признании потерпевшими, постановления о возбуждении исполнительного листа, решение суда и кредитный договор.

Документы принимают каждый четверг с 10.00 до 17.00, обед — с 12.30 до 14.00.

Как пояснили нам в министерстве строительства РС(Я), в 2018 году у «черовцев» есть все шансы сдвинуть дело с мертвой точки.

Мария ПАВЛОВА, газета «Якутия».