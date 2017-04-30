АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
3
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.98
 62.04
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.04.2017, 0:09
Экология
Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник
29.04.2017, 23:58
Экология
Егор Борисов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
29.04.2017, 21:41
Столица
Фотофакт
В Якутске подведены итоги Всероссийского субботника «Зеленая Россия»
29.04.2017, 21:13
Столица
Фотофакт
Поликлиника №1 вышла на субботник
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
29.04.2017, 20:47
Столица
Фотофакт
Партийцы традиционно вышли на субботники
29.04.2017, 15:05
Культура & Образование
Успешное выступление якутян на Всероссийской олимпиаде по географии
29.04.2017, 12:58
Культура & Образование
Минкультуры Якутии и Московская консерватория станут партнерами
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
29.04.2017, 12:55
Культура & Образование
Московский журнал: Марк Жирков сопоставим с великими русскими композиторами
29.04.2017, 10:55
Столица
Фотофакт
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» сплотил жителей Якутска
29.04.2017, 10:50
Культура & Образование
В Москве презентованы печатные издания к 125-летию со дня рождения Марка Жиркова
29.04.2017, 10:44
Происшествия
В Пригородном сгорели Марк2 и Лексус
29.04.2017, 10:41
Культура & Образование
Приглашение на концерт
29.04.2017, 10:03
Общество
Сегодня день рождения журналиста
29.04.2017, 8:57
Культура & Образование
СВФУ признан лучшим предприятием России
29.04.2017, 7:55
Культура & Образование
Выпускники 2017: «Профессиональную деятельность мы начнем в своих родных улусах и районах»
28.04.2017, 23:51
Культура & Образование
СВФУ: молодой фермер за год в семь раз увеличил поголовье скота
28.04.2017, 22:55
Культура & Образование
Агробизнес, внутренний туризм и фибробласты
28.04.2017, 22:24
Культура & Образование
Ученые СВФУ готовы создать учебно-научный-производственный комплекс
28.04.2017, 20:20
Культура & Образование
Определились победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Наш университет»
28.04.2017, 19:16
Политика
Глава Якутии о трудоустройстве выпускников
28.04.2017, 19:06
Футуролог
Мифы и заблуждения профилактических прививок
28.04.2017, 18:48
Культура & Образование
Позитив
Реальное предложение для Арктики от будущего агронома
28.04.2017, 18:46
Столица
Анонс
Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске
28.04.2017, 18:42
Республика
Сельская научно-практическая конференция в День Республики
28.04.2017, 18:32
Республика
Трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений
28.04.2017, 18:25
Столица
Реконструкции газопроводов по ул. Алексеева мешает зыбкость почвы
28.04.2017, 17:57
Столица
Завтра откроются дачные маршруты по Вилюйскому и Намцырскому трактам.
28.04.2017, 17:36
Республика
 Закрыты участки автодороги «Арктика»
28.04.2017, 17:26
Путешествия
Якутянам, столкнувшимся с проблемами выезда зарубеж
28.04.2017, 17:11
Политика
Год добра: в Якутске продолжается акция «Добрый доктор»
28.04.2017, 16:52
Сахалыы
Кинигэ күнэ аан дойду таһымыгар сылын аайы бэлиэтэнэр
28.04.2017, 16:33
Культура & Образование
Позитив
Республика, гордись: учащиеся ВШМ — лауреаты международного конкурса!
28.04.2017, 16:17
Общество
Победители конкурса «Моя профессия — IT» будут награждены
28.04.2017, 16:04
Столица
Совет старейшин города Якутска рассмотрел вопросы похоронного дела
28.04.2017, 15:52
Общество
 Специалисты «Якутскэнерго» ответили на вопросы якутян
28.04.2017, 15:41
Общество
В Якутске торжественно отметили День пожарной охраны России
28.04.2017, 15:26
Республика
Прокуратура напоминает: правила пала и ответственность за их нарушение
28.04.2017, 15:17
Культура & Образование
Афиша
Все поздравления — заслуженному артисту РС(Я) Семену Аммосову
28.04.2017, 15:03
Экология
Минприроды почтило память Степана Аржакова
28.04.2017, 14:55
Столица
Продолжается акция «Корзинка добра!»
28.04.2017, 13:51
Происшествия
Экстра
Прокуратура потребовала выселить родственников тойонов Нюрбы, незаконно получивших квартиры
28.04.2017, 13:34
Происшествия
Транспортная полиция при помощи служебной собаки изъяла гашиш у находящегося в розыске мужчины
28.04.2017, 13:32
Красота & Здоровье
Открыт кабинет компьютерной томографии в Ленской ЦРБ
28.04.2017, 12:52
Политика
Резонанс
Pro&Сontra: Как чиновники и общественники Якутии «Ленские столбы» делили
28.04.2017, 12:30
Республика
Каскад Вилюйских ГЭС готов к пропуску паводка
28.04.2017, 12:01
Культура & Образование
Фотофакт
Юрий Башмет: Я в восторге от Высшей школы музыки!
28.04.2017, 11:50
Культура & Образование
Звуковые идеалы современного мира
28.04.2017, 11:33
Столица
Анонс
Прямой разговор с Евдокией Евсиковой
28.04.2017, 11:22
Политика
Эксклюзив
Войны генералов
28.04.2017, 11:19
Общество
В Минприроды Якутии чествовали героиню
28.04.2017, 11:11
Происшествия
Экстра
Резонанс
Любителю девочек из Киргизии в Якутске дали небольшой срок
28.04.2017, 11:10
Экология
Приглашаем всех на Всероссийский субботник «Зеленая Россия»!
28.04.2017, 10:57
Культура & Образование
Музыканты из Германии и Китая на главной сцене Якутска
28.04.2017, 10:50
Культура & Образование
Якутская ГСХА приняла участие в мероприятиях ко дню республики
28.04.2017, 10:30
Столица
Все ледовые переправы в районе Якутска закрыты! Не рискуйте жизнью!
28.04.2017, 10:30
Происшествия
В Якутске в микрорайоне «Стерх» сгорела частная баня
28.04.2017, 10:29
Республика
Энергетики Якутии готовы к паводкам и пожароопасному периоду
28.04.2017, 10:27
Республика
В Якутске по программе Фонда капремонта прошла приемка лифтов
28.04.2017, 10:24
Политика
Эксклюзив
Власти отобрали у оппозиции праздник
28.04.2017, 9:50
Культура & Образование
Студенческий спорт поможет многого добиться в жизни
28.04.2017, 9:31
Республика
Алданцы с размахом отметили День Республики
28.04.2017, 9:30
Общество
День республики: в СВФУ возложили цветы памятникам Максиму Аммосову и Авксентию Мординову
28.04.2017, 9:14
Республика
О режиме работы касс Энергосбыта в майские праздники
28.04.2017, 9:12
Финансы
Как сократить переплату по кредиту?
28.04.2017, 9:10
Общество
Резонанс
Юлия Песковская: Отказывая отдельным людям в привилегиях, я знала, что это вызовет негатив и кривотолки
28.04.2017, 9:07
Спорт
Внимание: с 29 апреля «Триумф» закрывается для посетителей
28.04.2017, 7:33
Культура & Образование
 Абитуриент-2017: В СВФУ будут выпускать магистров, готовых к управлению транспортными ссузами
27.04.2017, 23:32
Экономика
Суд 7 июня рассмотрит иск УФНС о банкротстве «Якутскгеофизики»
27.04.2017, 22:44
Происшествия
Экстра
Якутский горсуд арестовал гендиректора «РФА-инвест»
Архив новостей
Экология
30 апреля 2017, 0:09
59

Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник

29 апреля 2017 года на Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна — 2017» по уборке и благоустройству территорий вышли миллионы россиян. Не остался в стороне и наш Якутск ­– на очистку территории города дружно вышли трудовые коллективы столицы.
Активное участие во Всероссийском экологическом субботнике принял большой коллектив Государственного Собрания (Ил Тумэн), руководимый спикером Александром ЖИРКОВЫМ.
Ил Тумэну досталась ответственная миссия – подготовить Площадь Победы к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Народные депутаты республики перекопали землю у стелы на Площади Победы, сотрудники аппарата Ил Тумэна, вооружившись граблями, лопатами, мётлами и прочими инструментами, очистили прибрежную территорию, прилегающую к площади. Всего собрано 196 кулей сухого мусора.
«Парламент Якутии практически в полном составе вышел на Всероссийский субботник «Зелёная весна». Сегодня на площади Победы работают руководство, председатели постоянных комитетов, народные депутаты республики и сотрудники аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн). Как видите, ударно работаем единым фронтом. Мы работаем в одном из самых святых и красивых мест нашего города – на площади Победы, в котором через несколько дней жители и гости столицы будут чествовать наших уважаемых участников и ветеранов Отечественной войны, тружеников тыла», ­­- отметил Александр Жирков.
Глава Губинского округа столицы Любовь САВВИНА сообщила, что на территории площади Победы и мемориального комплекса «Солдат Туймаады» проведена большая работа по очистке территории. «От имени организаторов субботника выражаю большую благодарность руководству Государственного Собрания (Ил Тумэн) за самую многочисленную команду участников экологического субботника. На субботник из Ил Тумэна вышли более 90 участников. Депутатский корпус парламента Якутии во главе с председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым работает на благоустройстве площади Победы. Работники аппарата Ил Тумэна убирают мусор в прилегающей набережной части. Наша главная задача – подготовить площадь Победы к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Победы. Сегодня у всех якутян есть возможность отдать частичку своего труда, чтобы окружающий мир стал лучше и чище», – подчеркнула она.
Вице-спикер парламента республики Виктор ГУБАРЕВ заметил, что в день акции в Якутске многие горожане вышли на субботник и выразил благодарность всем, кто поддерживает добрую традицию. Кроме того, народный депутат республики отметил символичность проведения субботника именно на площади Победы в канун самого главного праздника всех россиян – Дня Победы. «Приведём площадь в порядок, позовём наших дорогих ветеранов. Очень хорошо, что наши люди поддерживают благородную инициативу проведения экологических субботников. Эта традиция должна быть постоянной», – выразил уверенность Виктор Николаевич.
Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина ГРИГОРЬЕВА отметила, что наступающие майские праздники традиционно ассоциируются с трудом, согласием и единством народа. «Сегодня парламент Якутии наравне со всем городом, с трудовыми коллективами Якутска и горожанами вышел на народный субботник. Настрой на работу хороший. Мы вносим личный вклад в благоустройство нашей столицы. Сегодня мы работаем у стелы Победы. Мой родной дед Прокопий Иванович ГАВРИЛЬЕВ погиб на Сталинградской битве, защищая Родину. Поэтому считаю глубоко символичным проведение субботника на площади Победы – мы отдаём дань уважения нашим дедам, поколению тех, кто отдал жизни для будущих поколений», – сказала Антонина Григорьева.

Участие в субботнике напомнило председателю Контрольного комитета Ил Тумэна Александру УАРОВУ его школьные и студенческие годы. «Вспомнил молодые годы, когда весь народ выходил на такие мероприятия. Сегодня у всех хорошее настроение, от всей души приветствую, что возобновляется очень хорошая народная традиция, имеющая объединяющее начало», – сказал глава Контрольного комитета Ил Тумэна.
Председатель постоянного комитета парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ назвал проведение в Якутске экологического субботника очень важным и нужным мероприятием. «Отрадно, что возрождается старое забытое мероприятие, которое в своё время помогало решать многие задачи. Учитывая, что в преддверии Года экологии в Российской Федерации парламентом республики принята Экологическая доктрина Якутии, нацеленная на многие годы, мы думаем, что вместе будем решать вопрос касающиеся охраны окружающей среды и экологической безопасности нашей республики», – подчеркнул Владимир Прокопьев.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
24.04.2017, 1:53
Желток
Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!
28.04.2017, 11:22
Политика
Эксклюзив
Войны генералов
24.04.2017, 9:10
Политика
Видео
Тумусов озвучил в Госдуме шокирующие цифры и факты
24.04.2017, 12:56
Культура & Образование
Эксклюзив
Гатчина: Показ якутского фильма на кинофестивале начался со скандала
24.04.2017, 18:33
Колонка
Видео
Скандальное видео из Якутска
27.04.2017, 12:39
Происшествия
Эксклюзив
Руководитель Следкома уходит в отставку – новые подробности
26.04.2017, 9:29
Общество
Скандал
Туберкулез в элитной гимназии Якутска: учеников отправляют в тубдиспансер
25.04.2017, 20:52
Происшествия
Резонанс
Суд решил судьбу бывшего руководителя Госинспекции труда в Якутии
27.04.2017, 18:43
Культура & Образование
Эксклюзив
Юрист ГТОиБ в очередной раз не проявила респект суду
28.04.2017, 10:24
Политика
Эксклюзив
Власти отобрали у оппозиции праздник
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Желток
29.04.2017

Известная поэтесса еще раз стала мамой

Фотофакт
Столица
29.04.2017

В Якутске подведены итоги Всероссийского субботника «Зеленая Россия»

Фотофакт
Столица
29.04.2017

Партийцы традиционно вышли на субботники

Фотофакт
Происшествия
29.04.2017

Грузовик провалился на мосту в Якутии

Культура & Образование
29.04.2017

В Москве презентованы печатные издания к 125-летию со дня рождения Марка Жиркова

Культура & Образование
29.04.2017

СВФУ признан лучшим предприятием России

Политика
28.04.2017

Глава Якутии о трудоустройстве выпускников

Футуролог
28.04.2017

Мифы и заблуждения профилактических прививок