Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник

29 апреля 2017 года на Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна — 2017» по уборке и благоустройству территорий вышли миллионы россиян. Не остался в стороне и наш Якутск ­– на очистку территории города дружно вышли трудовые коллективы столицы.

Активное участие во Всероссийском экологическом субботнике принял большой коллектив Государственного Собрания (Ил Тумэн), руководимый спикером Александром ЖИРКОВЫМ.

Ил Тумэну досталась ответственная миссия – подготовить Площадь Победы к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Народные депутаты республики перекопали землю у стелы на Площади Победы, сотрудники аппарата Ил Тумэна, вооружившись граблями, лопатами, мётлами и прочими инструментами, очистили прибрежную территорию, прилегающую к площади. Всего собрано 196 кулей сухого мусора.

«Парламент Якутии практически в полном составе вышел на Всероссийский субботник «Зелёная весна». Сегодня на площади Победы работают руководство, председатели постоянных комитетов, народные депутаты республики и сотрудники аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн). Как видите, ударно работаем единым фронтом. Мы работаем в одном из самых святых и красивых мест нашего города – на площади Победы, в котором через несколько дней жители и гости столицы будут чествовать наших уважаемых участников и ветеранов Отечественной войны, тружеников тыла», ­­- отметил Александр Жирков.

Глава Губинского округа столицы Любовь САВВИНА сообщила, что на территории площади Победы и мемориального комплекса «Солдат Туймаады» проведена большая работа по очистке территории. «От имени организаторов субботника выражаю большую благодарность руководству Государственного Собрания (Ил Тумэн) за самую многочисленную команду участников экологического субботника. На субботник из Ил Тумэна вышли более 90 участников. Депутатский корпус парламента Якутии во главе с председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым работает на благоустройстве площади Победы. Работники аппарата Ил Тумэна убирают мусор в прилегающей набережной части. Наша главная задача – подготовить площадь Победы к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Победы. Сегодня у всех якутян есть возможность отдать частичку своего труда, чтобы окружающий мир стал лучше и чище», – подчеркнула она.

Вице-спикер парламента республики Виктор ГУБАРЕВ заметил, что в день акции в Якутске многие горожане вышли на субботник и выразил благодарность всем, кто поддерживает добрую традицию. Кроме того, народный депутат республики отметил символичность проведения субботника именно на площади Победы в канун самого главного праздника всех россиян – Дня Победы. «Приведём площадь в порядок, позовём наших дорогих ветеранов. Очень хорошо, что наши люди поддерживают благородную инициативу проведения экологических субботников. Эта традиция должна быть постоянной», – выразил уверенность Виктор Николаевич.

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина ГРИГОРЬЕВА отметила, что наступающие майские праздники традиционно ассоциируются с трудом, согласием и единством народа. «Сегодня парламент Якутии наравне со всем городом, с трудовыми коллективами Якутска и горожанами вышел на народный субботник. Настрой на работу хороший. Мы вносим личный вклад в благоустройство нашей столицы. Сегодня мы работаем у стелы Победы. Мой родной дед Прокопий Иванович ГАВРИЛЬЕВ погиб на Сталинградской битве, защищая Родину. Поэтому считаю глубоко символичным проведение субботника на площади Победы – мы отдаём дань уважения нашим дедам, поколению тех, кто отдал жизни для будущих поколений», – сказала Антонина Григорьева.



Участие в субботнике напомнило председателю Контрольного комитета Ил Тумэна Александру УАРОВУ его школьные и студенческие годы. «Вспомнил молодые годы, когда весь народ выходил на такие мероприятия. Сегодня у всех хорошее настроение, от всей души приветствую, что возобновляется очень хорошая народная традиция, имеющая объединяющее начало», – сказал глава Контрольного комитета Ил Тумэна.

Председатель постоянного комитета парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ назвал проведение в Якутске экологического субботника очень важным и нужным мероприятием. «Отрадно, что возрождается старое забытое мероприятие, которое в своё время помогало решать многие задачи. Учитывая, что в преддверии Года экологии в Российской Федерации парламентом республики принята Экологическая доктрина Якутии, нацеленная на многие годы, мы думаем, что вместе будем решать вопрос касающиеся охраны окружающей среды и экологической безопасности нашей республики», – подчеркнул Владимир Прокопьев.



Источник: Пресс-служба Ил Тумэна