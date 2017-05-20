Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование родным и близким А.А. Романова   

Светлая память об Александре Афанасьевиче Романове навсегда сохранится в наших сердцах

19 мая 2017 года на 54-м году жизни скоропостижно скончался народный депутат Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженный строитель Республики Саха (Якутия) Александр Афанасьевич Романов.

Александр Афанасьевич родился 18 сентября 1963 года в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. После окончания в 1985 году Якутского государственного университета по специальности «промышленное и гражданское строительство» с квалификацией «инженер-строитель» А.А. Романов начал работу мастером-строителем в совхозе «Мегинский». В совхозах и на предприятиях Мегино-Кангаласского улуса прошел все ступени производства от мастера до руководителя производства.

Высококвалифицированный специалист, неутомимый труженик, талантливый инженер и организатор производства, А.А. Романов с 1994 года на волне активизации предпринимательской деятельности возглавил предприятие «Кэскил», затем ООО «Эркин», «Радон» и «СУ-98», внеся большой вклад в развитие строительной отрасли Якутии.

С 2003 по 2011 годы А.А. Романов получив доверие земляков дважды избирался депутатом районного Совета муниципального района «Мегино-Кангаласский улус».

Под руководством А.А. Романова успешно реализовано около 80 проектов в 17 районах республики и городе Якутске. Возглавляемым А.А. Романовым «СУ-98» был построен корпус технических факультетов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, транспортный техникум в Нижнем Бестяхе, спортивный комплекс и стадион в городе Олекминске, комплекс Богородицкой церкви и Якутского духовного училища Русской православной церкви и др.

Деловые и личностные качества А.А. Романова сыграли определяющую роль в назначении его в июле 2011 года Указом Президента Республики Саха (Якутия) первым заместителем министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия). В эти годы А.А. Романов курировал вопросы жилищного строительства и реализацию подпрограммы государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2013-2016 годы». При непосредственном содействии А.А. Романова в 2012 году было введено 28 объектов социально-культурной сферы, проводилась работа по переселению людей из аварийного и ветхого жилья.

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Афанасьевич, как председатель постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, работал над вопросами энергосбережения и повышения энергетический эффективности, муниципального жилищного контроля, градостроительной политики, был инициатором закона о поддержке граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств, строительства социальных объектов по эффективным быстровозводимым технологиям, подготовке инженерных кадров по строительству для администраций муниципальных образований, подключения жителей сельских населенных пунктов к центральному отоплению, поддержки строительства социальных объектов по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

Был прирожденным лидером, профессионалом высокого уровня, брал на себя полную ответственность за все, к чему призывал и к чему стремился. Благодаря усилиям А.А. Романова в родном Мегино-Кангаласском улусе было налажено конструктивное взаимодействие исполнительно-распорядительных и представительных органов района.

Как человек активной жизненной позиции, известный общественник, был президентом Федерации шашек Республики Саха (Якутия), вице-президентом Федерации шашек Российской Федерации.

За свой добросовестный труд, безупречную государственную гражданскую службу, значительный вклад в развитие строительной отрасли республики Александр Афанасьевич Романов отмечен знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», почетным званием «Заслуженный строитель Республики Саха (Якутия)», награжден Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), является лауреатом Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. Ю.Н. Прокопьева в области материального производства.

За высокую работоспособность, исключительную настойчивость в достижении поставленных задач, человечность, умение эффективно и последовательно организовывать работу, сплотить коллектив, повести за собой Александр Афанасьевич пользовался заслуженным авторитетом, большим уважением среди народных депутатов, строителей и общественности республики.

Александр Афанасьевич был заботливым мужем, любящим отцом, для многих и многих людей он был и останется человеком слова, принципиальным и смелым руководителем. Добрая память о нашем коллеге, замечательном человеке и друге, Александре Афанасьевиче Романове, навсегда сохранится в памяти и сердцах жителей республики.

Выражаем свои глубокие соболезнования супруге Елене Николаевне, детям Владиславу, Нарыйе, Дайаане, родным и близким Александра Афанасьевича.

Скорбим о невосполнимой утрате.