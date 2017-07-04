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Экономика
4 июля 2017, 21:58
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Ил Тумэн утвердил отчет о результатах приватизации госимущества Якутия за 2016 год

На XXХ (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) утвержден проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2016 год».
В соответствии с частью I статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 08 ноября 2012г. 1126-3 № 1133-1V «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) (новая редакция)» Правительство Республики Саха (Якутия) ежегодно в установленные сроки представляет в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) отчет о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за прошедший год.
Отчет за 2016 год представила министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения ГРИГОРЬЕВА.
В соответствии с Комплексным планом мероприятий Правительства Республики Саха (Якутия) по социально-экономическому развитию Республики Саха (Якутия) на 2012 — 2016 годы приватизация государственного имущества в 2016 году направлена на решение следующих задач: оптимизацию государственного имущества Республики Саха (Якутия) путем сокращения избыточного объема государственной собственности, не востребованной для исполнения государственных функций и полномочий; уменьшение доли участия Республики Саха (Якутия) в деятельности коммерческих организаций; повышение эффективности управления государственной собственностью; обеспечение максимальной бюджетной эффективности от приватизации государственного имущества в топливно-энергетическом комплексе; развитие страхования в Республике Саха (Якутия).
Народные депутаты задали министру имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) уточняющие вопросы.
Парламентарий Петр АММОСОВ поинтересовался наличием аналитики о приватизации государственного имущества. Евгения Григорьева сообщила, что проведен анализ специалистами-экспертами, не являющимися государственными служащими, по всем сделкам приватизации¸ которые были заключены в предыдущие годы с момента вступления в силу закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Отвечая на следующий вопрос Петра Аммосова об убытках авиакомпании «Якутия», министр пояснила, что в настоящее время авиакомпания не является убыточным предприятием, с помощью правительства и депутатов республики ситуация стабилизировалась, имеет место положительная динамика по преодолению кризисного финансового состояния.
Также Петр Аммосов обратил внимание на тяжелое финансовое состояние угольных разрезов «Джебарики-Хая», «Кангаласский», «Зырянский». Евгения Григорьева отметила, что вопросы о деятельности компании «Якутуголь» обсуждались на различных уровнях, в отношении «Джебарики- Хая» создавалась правительственная рабочая группа и профильное министерство ведет работу.
Народный депутат Виктор ФЕДОРОВ поинтересовался приватизацией акций «АЛРОСА-Нюрба». Министр имущественных и земельных отношений пояснила, что акции «АЛРОСА-Нюрба» в настоящее время находятся в казне республики, их приватизация включена в прогнозный план, утвержденный правительством республики, и решение об условиях приватизации еще не принято.
Далее Виктор Федоров напомнил о том, что направил письмо в министерство имущественных и земельных отношений, в котором указал на необходимость сохранения основной уставной цели — поддержка гранильной и ювелирной промышленности при реорганизации ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням» в АО. Евгения Григорьева ответила, что при реорганизации все цели предприятия будут сохранены.
Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ сообщил, что обсуждаемый проект постановления был рассмотрен на расширенном заседании постоянного комитета, имеются положительные заключения Счетной Палаты республики, государственно-правового управления Ил Тумэна и предложил принять данный проект.
Депутаты Ил Тумэна приняли решение утвердить проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2016 год».

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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