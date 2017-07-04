Ил Тумэн утвердил членов ЦИК Якутии

В ходе тридцатого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 04 июля 2017 года народные депутаты республики утвердили проект постановления Ил Тумэна о назначении членов Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Результаты тайного голосования огласила председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Марфа ФИЛИППОВА.

По данным председателя Счётной комиссии, в бюллетени для тайного голосования были внесены все девять кандидатур, рекомендованные профильным комитетом Ил Тумэна для утверждения членами Центральной избирательной комиссии Якутии. Всего роздано 55 бюллетеней, погашено – 15. Кроме того, четыре бюллетеня признаны недействительными.

По назначению АНДРЕЕВОЙ Екатерины Петровны в члены ЦИК РС(Я) «за» проголосовали — 48, «против» — 3, четыре воздержались. «За» АНДРОСОВА Ивана Михайловича проголосовали — 50, «против» — 4, один воздержался. «За» ВЛАСОВА Александра Васильевича выступили — 52, «против» — 3. «За» СЕДУШКОВА Дениса Александровича проголосовали — 43, «против» — 8, трое воздержались, один бюллетень недействительный. «За» ТАППАГАРОВУ Сардану Константиновну проголосовали – 45, «против» — 10. «За» УШАКОВУ Ирину Павловну проголосовали — 51, «против» — 2, двое воздержались. За кандидатуры КОРНИЛОВА Павла Валериановича проголосовали — 33, МОХНАЧЕВСКОГО Вячеслава Николаевича – 6, ШАДРИНА Валерия Филипповича – 12.

По результатам тайного голосования назначенными членами Центральной избирательной комиссии Якутии считаются: АНДРЕЕВА Екатерина Петровна, АНДРОСОВ Иван Михайлович, ВЛАСОВ Александр Васильевич, СЕДУШКОВ Денис Александрович, ТАППАГАРОВА Сардана Константиновна, УШАКОВА Ирина Павловна.

Далее председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Марфа ФИЛИППОВА сообщила о проведении второго тура голосования по назначению членов Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) и о включении в бюллетень для тайного голосования кандидатур, не набравших необходимую для назначения числа голосов в первом туре голосования. Так, в бюллетень для тайного голосования включены кандидатуры КОРНИЛОВА Павла Валериановича, МОХНАЧЕВСКОГО Вячеслава Николаевича и ШАДРИНА Валерия Филипповича.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна