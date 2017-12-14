Ил Тумэн соболезнует родным и близким Ньургуна Тимофеева

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Намского и Оленекского улусов, народного депутата Республики Саха (Якутия) III, IV созывов, Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III Созыва Ньургуна Семеновича Тимофеева.

Ушел из жизни одаренный ученый, талантливый организатор, стоявший у истоков становления алмазной гранильной промышленности республики, настоящий профессионал, опыт, силы и знания которого всецело были отданы родной республике и ее народу. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Тимофеев Ньургун Семенович родился 7 февраля 1963 года в городе Якутске, вырос в селе I-Хомустах Намского улуса в семье учителей. В 1985 году окончил Якутский государственный университет, в 1989 году аспирантуру Томского политехнического института, в 2000 году Академию народного хозяйства, кандидат технических наук.

1985-1989 гг. Аспирант Томского политехнического института.

1989-1990 гг. Младший научный сотрудник Томского института проблем материаловедения.

1990-1991 гг. Старший научный сотрудник Якутского государственного университета.

1991-1992 гг. Технический директор АК «Туймаада Даймонд».

1992-1993 гг. Генеральный директор АК «Саха Даймонд».

1993-1996 гг. Директор ЯПТА АК «АЛРОСА».

1996-2005 гг. Заместитель Генерального директора сбытовой организации АК «АЛРОСА» в городе Москве.

С 19 мая 2005 по 2008 гг. – Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

14 июля 2012 года был назначен советником Президента Республики Саха (Якутия).

Народный депутат III, IV созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

“Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)”, “Почетный гражданин Намского улуса”, Почетный гражданин Намского и Оленекского улусов. Лауреат Главной Всероссийской Общественной Премии «Российский Национальный Олимп» с присуждением Почетного Титула «Спикер Года 2006-2007».

Награжден юбилейным знаком “380 лет Якутия с Россией”, грамотой Президента Республики Саха (Якутия), почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.