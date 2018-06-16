Ил Тумэн соберется на ХХХVIII сессию

Спикер парламента Якутии Александр ЖИРКОВ 15 июня 2018 года подписал распоряжение № 79 «О созыве тридцать восьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва».

Согласно распоряжению Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), ХХХVIII (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва состоится 3-4 июля 2018 года.

Начало пленарного заседания – 3 июля 2018 года в 10.00 часов местного времени. Источник: Пресс-служба Ил Тумэна

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