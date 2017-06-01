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Политика
31 мая 2017, 23:57
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Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян

На вчерашней XXІX  сессии Ил Тумэна депутаты выбрали из 65 кандидатов 22 члена нового состава Общественной палаты Якутии.

Попытать счастья стать общественником «в законе» пытались многие, но не всем это удалось. Так, среди кандидатов были: ведущий Андрей И, журналист Виталий ОБЕДИН, общественный деятель Айхал ГАБЫШЕВ, главврач Светлана ДАВЫДОВА, казак Александр КАНИН, декан Петр ГОГОЛЕВ, лауреат «ТЭФФИ» Анжелика ТУПИЦЫНА и др.

Видимо Ил Тумэн был так преисполнен значимостью момента, что… выпустил все персональные личные данные всех кандидатов в свободный доступ в интернет.

Примечание: большинство кандидатов подписало согласие на обработку своих персональных данных Ил Тумэном. Но редакция сомневается, что они представляли себе каким образом этими их персональными личными данными Ил Тумэн будет распоряжаться.

Конечно, некоторые кандидаты в своих анкетах указали о себе минимум информации (например, номер партийного билета «Единой России»). Но большинство в анкете указало о себе практически все, что только можно: начиная от года рождения и заканчивая номерами ИНН и СНИЛС. Так, в свободном доступе оказались: сотовые номера, электронные почты и места жительства кандидатов в общественники.

Ирония судьбы: Ил Тумэн в открытый доступ выложил паспортные данные тех кандидатов, у кого отсутствовало согласие на обработку их личных персональных данных.

Теперь благодаря открытой работе парламента Якутии, люди со всего мира получили уникальную возможность узнать общественных деятелей республики как никогда близко. Если набрать в поисковике, допустим «Материалы на Александра Канина» – то он любезно покажет ссылку на интересные материалы Ил Тумэна о нем.

Чьи еще персональные личные данные Ил Тумэн сделает достоянием широкой общественности? Редакция SAKHALIFE.RU будет следить за развитием событий.

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Источник: Сетевое издание «SAKHALIFE.RU».
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