Ил Тумэн рассмотрел законодательную инициативу Виктора Федорова

На очередном пленарном заседании Госсобрания Ил Тумэн парламентарии рассмотрели законодательную инициативу народного депутата Республики Саха (Якутия) Виктора Федорова.

Данным законопроектом депутат предложил дополнить пункт «с» статьи 3 республиканского закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» новым содержанием в части полномочий Республики Саха (Якутия) по осуществлению иных указанных в статье 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, находящимися в собственности Республики Саха (Якутия), в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в связи с принятием 23 мая 2018 года Федерального закона № 121-Ф3 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Закон принят в окончательном чтении.