Ил Тумэн поздравляет с Днем России

Уважаемые якутяне!

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поздравляет вас с Днем России!

В этот день мы, россияне, отмечаем праздник, знаменующий новую веху в истории страны. 12 июня 1990 года на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Благодаря этому документу, конституционный федерализм, верховенство законов, равноправие и партнерство субъектов стали непоколебимыми демократическими принципами строительства новой России, произошли большие преобразования в политической и экономической жизни общества. День России символизирует весь многовековой путь государства, общую судьбу ее народа.

Сегодня в нашу страну верят, ею гордятся. Ярким тому подтверждением стало добровольное вхождение в состав Российской Федерации Крымского полуострова, строительство и открытие моста через Керченский пролив и много других знаменательных событий.

Процветание страны складывается из успешного развития ее регионов, среди которых Республика Саха (Якутия) занимает достойное место. Многонациональный народ Якутии вносит весомый вклад в укрепление потенциала страны, реализует цели и задачи долгосрочного развития, нацеленные на повышение уровня и качества жизни. Нас, как и всех россиян, объединяет не только общая история, но и осознание ответственности за судьбу России, стремление сделать ее могущественной и процветающей.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) совершенствует нормативно-правовое поле для всех сфер жизнедеятельности, защищает интересы граждан и делает все необходимое для законодательного обеспечения устойчивых темпов социально-экономического развития республики.

Дорогие друзья! В этот знаменательный день парламент Якутии желает крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, успехов в труде вам и вашим близким! Пусть всегда процветает наша Родина – великая Россия!

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)