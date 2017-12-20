Ил Тумэн подтвердил полномочия народного депутата республики Игоря Закирко

В начале XXXIII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), 20 декабря 2017 года, парламентарии Якутии рассмотрели проект постановления о подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Игоря Закирко.

Кандидатура Игоря Закирко на должность народного депутата Республики Саха (Якутия) избрана в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», 12 декабря 2017 года.

Закирко Игорь Викторович родился 22 сентября 1963 года в городе Краснодар Краснодарского края. С 1970 года проживает в Республике Саха (Якутия). Имеет высшее образование. В 1988 году окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик автомобильного транспорта».

С 1986 года работал водителем 3 класса в НПО «Якуталмаз», и в 1991 году был переведен на должность начальника транспортного участка треста «Алмазавтоматика». С 1993 по 1997 годы работал помощником директора по общим вопросам Якутского научно-исследовательского геологического предприятия ЦНИГРИ АК «Алмазы России-Саха». Затем с 2001 года был назначен начальником службы спецтранспорта Мирнинского авиапредприятия «Аэропорт Мирный».

С 2011 года по настоящее время возглавляет Ленский речной порт производственного управления «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА».

Игорь Закирка за долголетний, высокопроизводительный труд был удостоен грамотами и премиями. Он является обладателем знака «Почетный работник водного транспорта Республики Саха (Якутия)».

После обсуждения кандидатуры народного депутата парламентарии Якутии приняли единогласное решение утвердить полномочия народного депутата Республики Саха (Якутия) Игоря Закирка.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков поздравил народного депутата республики Игоря Закирка с подтверждением полномочий и вручил удостоверение народного депутата Республики Саха (Якутия) с депутатским значком.