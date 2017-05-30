Ил Тумэн подтвердил полномочия двух новых народных депутатов

В начале внеочередного пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 30 мая 2017 года парламентарии Якутии рассмотрели проекты постановления о подтверждении полномочий народных депутатов Республики Саха (Якутия) Сергея КРАСНОВА и Акулины СТРУЧКОВОЙ.



Оба кандидата являются членами Всероссийской политической партии «Единая Россия». Сергей Краснов выдвинут избирательным объединением Олекминского отделения ВПП «Единая Россия», Акулина Стручкова -избирательным объединением Кобяйско-Верхоянского отделения ВПП ««Единая Россия».

Напомним, мандаты народного депутата Республики Саха (Якутия) пятого созыва стали вакантными после того, как полномочия народного депутата Марианны МАГОМЕДОВОЙ, избранного по Олекминской региональной группе ЯРО ВПО«Единая Россия», и народного депутата Юрия МИХАЙЛОВА, избранного по Кобяйско-Верхоянской региональной группе ЯРО ВПО«Единая Россия», были досрочно прекращены по их личному заявлению.

Сергей Анатольевич Краснов родился 17 октября 1962 года в деревне Константиновка Жигаловского района Иркутской области. Имеет высшее образование, в 1985 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Инженер по эксплуатации автомобильного транспорта».

Работал инженером по пассажирским перевозкам в ПТО «Якутавтотранс» в Олекминском автотранспортном предприятии, начальником отдела эксплуатации, заместителем директора Олекминского автотранспортного предприятия. В 1988 был назначен директором Олекминскго АТП. Проработав в автотранспортном предприятии до 1996 года, назначен на должность заместителя главы МР «Олекминский район». В настоящее время является директором ООО «Олекминское грузовое автотранспортное предприятие».



Акулина Трофимовна Стручкова родилась 27 января 1969 года в селе Томтор Верхоянского района. Имеет два средних профессиональных образования: в 1989 году окончила Якутский колледж связи и энергетики по специальности «электромеханик АТС», и в 1996 году окончила с отличием Вилюйский педагогический колледж по специальности «учитель якутского языка и литературы». С 1996 по 1999 годы заочно обучалась на факультете якутской филологии и культуры Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова. С 1999 года по настоящее время работает заместителем директора по учебной части в Боронукской средней общеобразовательной школе Верхоянского улуса.

После обсуждения кандидатур народных депутатов парламентарии Якутии приняли единогласное решение утвердить полномочия народных депутатов Республики Саха (Якутия) Сергея Краснова и Акулины Стручковой.

Председатель Госсобрания Ил Тумэн Александр ЖИРКОВ поздравил народных депутатов республики Сергея Краснова и Акулину Стручкову с подтверждением полномочий, вручил удостоверения народного депутата Республики Саха (Якутия) и депутатские значки.