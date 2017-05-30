Ил Тумэн отправил в Общественную палату Якутии известных людей

В ходе XXІX (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 30 мая 2017 года народные депутаты республики утвердили новый состав Общественной палаты Якутии. Итоги тайного голосования огласила председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Марфа Филиппова. По данным председателя Счётной комиссии, в бюллетени для тайного голосования были внесены 65 кандидатов, рекомендованные профильным комитетом Ил Тумэна для утверждения членами Общественной палаты. Всего роздано 58 бюллетеней, погашено – 12. Кроме того, три бюллетеня признаны недействительными. По итогам тайного голосования утверждены в новый состав Общественной палаты Якутии: Анисимов Сергей Егорович (Якутская республиканская организация профсоюз жизнеобеспечения);

Сергей Егорович (Якутская республиканская организация профсоюз жизнеобеспечения); Васильева Галина Софроновна (Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)»);

Галина Софроновна (Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)»); Винокурова Рина Игнатьевна (Общественный благотворительный фонд ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Абыйского района Республики Саха (Якутия);

Рина Игнатьевна (Общественный благотворительный фонд ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Абыйского района Республики Саха (Якутия); Габышев Айхал Иванович (Общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»);

Айхал Иванович (Общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»); Гоголев Петр Васильевич (Автономная некоммерческая организация «Региональный центр избирательного права»);

Петр Васильевич (Автономная некоммерческая организация «Региональный центр избирательного права»); Горохов Иван Иванович (Общественная организация «Федерация по якутским национальным прыжкам Республики Саха (Якутия)»);

Иван Иванович (Общественная организация «Федерация по якутским национальным прыжкам Республики Саха (Якутия)»); Давыдова Светлана Николаевна (Некоммерческое партнерство «Якутская медицинская палата»);

Светлана Николаевна (Некоммерческое партнерство «Якутская медицинская палата»); Душкевич Вера Петровна (Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие»);

Вера Петровна (Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие»); Емельянова Мария Егоровна (Общественная организация «Комитет родителей солдат и матросов Республики Саха (Якутия)»);

Мария Егоровна (Общественная организация «Комитет родителей солдат и матросов Республики Саха (Якутия)»); Марфусалова Августа Дмитриевна (Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия);

Августа Дмитриевна (Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия); Десяткина Таисия Васильевна (Фонд поддержки социальных мероприятий имени В. Манчаары);

Таисия Васильевна (Фонд поддержки социальных мероприятий имени В. Манчаары); Ефимов Яков Ананьевич (Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»);

Яков Ананьевич (Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»); Игнатьева Яна Викторовна (Фонд народно-художественного промысла и ремесел «Уус» Республики Саха (Якутия);

Яна Викторовна (Фонд народно-художественного промысла и ремесел «Уус» Республики Саха (Якутия); Канин Александр Николаевич (Якутское окружное казачье общество «Якутский казачий полк»);

Александр Николаевич (Якутское окружное казачье общество «Якутский казачий полк»); Кириллина Валентина Ивановна (Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия);

Валентина Ивановна (Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия); Маркова Любовь Михайловна (Ассоциация развития гражданских инициатив «Женщины автолюбители Якутии»);

Любовь Михайловна (Ассоциация развития гражданских инициатив «Женщины автолюбители Якутии»); Пестрякова Туйаара Игоревна (Некоммерческий фонд «Республиканский фонд развития культуры Якутии»);

Туйаара Игоревна (Некоммерческий фонд «Республиканский фонд развития культуры Якутии»); Скрябина Татьяна Анатольевна (Республиканская общественная организация «Союз табунщиков и коневодов Республики Саха (Якутия)»);

Татьяна Анатольевна (Республиканская общественная организация «Союз табунщиков и коневодов Республики Саха (Якутия)»); Хорошев (И) Андрей Федорович (Якутский региональный общественный Фонд содействия воспитания и формирования патриотизам и любви к родному краю «РУССКИЙ СЕВЕР»);

Андрей Федорович (Якутский региональный общественный Фонд содействия воспитания и формирования патриотизам и любви к родному краю «РУССКИЙ СЕВЕР»); Христофоров Иван Иванович (Научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых Республики Саха (Якутия) (НОФМУ);

Иван Иванович (Научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых Республики Саха (Якутия) (НОФМУ); Чусовской Леонид Андреевич (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия);

Леонид Андреевич (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха (Якутия); Шудря Елена Ивановна (Общественный фонд г. Якутска «Здоровый образ жизни»). comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.

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