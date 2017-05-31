Ил Тумэн отменил графу «против всех» в избирательном бюллетене

В ходе XXІX (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 30 мая 2017 года народные депутаты республики приняли в окончательном чтении проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия), разработанный и внесенный народными депутатами республики Дмитрием СЕМЕНОВЫМ, Андреем АКИМОВЫМ, Гаврилом АЛЕКСЕЕВЫМ, Александром КОШУКОВЫМ.

Законопроект разработан в соответствии с решением Совета председателей представительных органов муниципальных районов и городских округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2016 года № 5 «О муниципальных выборах на 2017 год в Республике Саха (Якутия)» и в целях экономии финансовых средств на подготовку и проведение муниципальных выборов.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту, в 2015 и 2016 годах в Алданском и Нерюнгринском районах (МО «Город Алдан», МО «Посёлок Ленинский», МО ГП «Посёлок Беркакит», МО «Чагдинский наслег») на муниципальных выборах число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, оказалось больше, чем число голосов, поданных за кандидата. В результате в данных муниципальных образованиях выборы признаны не состоявшимися, назначены повторные выборы, тем самым были израсходованы дополнительные финансовые средства.

Проект закона Республики Саха (Якутия) предусматривает исключение из содержания от 28 сентября 2011 года 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» графы «Против всех» в избирательных бюллетенях.

Отмена графы «Против всех» не мешает выражать личное мнение гражданина по отношению к тому или иному кандидату или политической партии и позволяет сделать подход избирателя к предстоящему выбору более осознанным и конструктивным.

Как отмечено в пояснительной записке, большинство субъектов Российской Федерации, кроме Республик Адыгея, Саха (Якутия); Белгородской, Калужской и Тверской областей, отказались использовать графу «Против всех» на муниципальных выборах.

По результатам муниципальных выборов в 2016 году также отказались использовать графу «Против всех» Республика Карелия и Вологодская область.

18 января 2017 года на семинаре-совещании большинство глав городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) поддержали предложения об исключении графы «Против всех» из избирательных бюллетеней при проведении муниципальных выборов.

Исключение графы «Против всех» в избирательных бюллетенях должно стать фактором, стимулирующим участников избирательных кампаний более качественно и эффективно проводить работу среди избирателей. Принятие данных поправок позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, когда выборы признаются несостоявшимися, и необходимости назначения повторных выборов, что влечет за собой расходование дополнительных бюджетных средств.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты разделились во мнениях. Вице-спикер парламента Ольга БАЛАБКИНА, народные депутаты Якутии Александр НОГОВИЦЫН, Евгения МИХАЙЛОВА, Гаврил ПАРАХИН призвали поддержать законопроект в целях повышения эффективности выборных процессов.

Вице-спикер парламента Ольга Балабкина, обращаясь к народным депутатам, подчеркнула:

«Мы с уважением относимся к тем избирателям, кто проголосовал по этой графе. Однако, ситуация, которая сложилась, говорит о том, что федеральный законодатель признал возможность голосования на выборах посредством заполнения графы «против всех», но он не предусмотрел соответствующее правовое регулирование проведения предвыборной агитации. И именно механизм проведения предвыборной агитации, который был использован во время предвыборной кампании, привел к «протестному голосованию». Республиканский законодатель не может установить данный механизм. При такой ситуации нарушается конституционные права тех кандидатов, которые непосредственно тратят деньги из избирательного фонда. Отсутствие механизма предвыборной агитации привело к использованию графы «против всех» в качестве способа ведения кампании, направленного на то, чтобы выборы оказались не состоявшимися».

Руководитель департамента по государственно-правовым вопросам Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Галина ТЕЛЕГИНА подчеркнула, что данный законопроект устанавливает единый порядок для всех уровней государственной власти. Вместе с тем, она напомнила, что в декабре 2016 года представительные органы местного самоуправления выступили с предложением об исключении графы «Против всех» из избирательных бюллетеней при проведении муниципальных выборов. Кроме того, руководитель департамента по государственно-правовым вопросам Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) обратила внимание на то, что в других субъектах Российской Федерации и за рубежом практически отсутствует данная норма положения. Также Галина Телегина процитировала слова главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА, что каждый из нас имеет право на выбор и конструктивный диалог.

«Именно тогда, когда мы созидаем, наша республика может развиваться»,

— сказала руководитель.

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ, народные депутаты Иван ШАМАЕВ, Василий ВЛАСОВ, Егор ЖИРКОВ в своих выступлениях напомнили, что на XIII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики 15 декабря 2014 года был принят в окончательном чтении проект закона республики о внесении изменений в республиканский закон «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», в котором предлагалось ввести голосование на муниципальных выборах против всех кандидатов.

Выступавшие отметили, что графа «против всех» является индикатором качества власти. Высокий уровень протестного голосования является показателем кризиса, показателем неспособности в первую очередь местных властей решать насущные проблемы граждан. Отмена графы «против всех» лишает власть возможности адекватно оценивать ситуацию в регионе.

В частности, народный депутат республики Василий Власов:

«Ил Тумэну ранее всегда приходилось приводить свои законы в соответствие с федеральным законодательством, а сегодня мы поставили телегу впереди лошади. Федеральный центр с этим вопросом еще толком не определился, чего торопитесь?»

Юрий ГРИГОРЬЕВ также выступил за сохранение графы и дополнил, что эта графа значительно влияет на явку на выборах.

После обсуждения народные депутаты республики приняли в окончательном чтении проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)».

Настоящий закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня его официального опубликования.