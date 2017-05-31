АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
8
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.52
 62.95
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.05.2017, 1:33
Финансы
Эксклюзив
Какой банковский продукт использует депутат и банкир Василий Тимофеев
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
31.05.2017, 0:18
Политика
На ХХIХ внеочередной сессии Ил Тумэна рассмотрено 37 вопросов
31.05.2017, 0:11
Финансы
Приняты изменения в закон о госбюджете-2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов
30.05.2017, 23:53
Политика
Ил Тумэн отменил графу «против всех» в избирательном бюллетене
30.05.2017, 20:02
Культура & Образование
Театр начинается с детства
30.05.2017, 19:58
Культура & Образование
Благотворительному центру КЕМЕ исполнилось  25 лет
30.05.2017, 18:11
Культура & Образование
Позитив
Группа «Хатан» вернулась в Якутск
30.05.2017, 18:00
Столица
Жители аварийных домов и сироты получили ключи от новых квартир
30.05.2017, 17:27
Происшествия
Обнаружено тело погибшего в Олекминском районе
30.05.2017, 17:24
Происшествия
Резонанс
В Намском и Кобяйском районе продолжаются поиски двух мужчин
30.05.2017, 17:22
Культура & Образование
Студентов Якутской ГСХА принимают на практику
30.05.2017, 17:20
Происшествия
Скандал
В Якутии отравились воспитанники группы по присмотру за детьми?
30.05.2017, 17:14
Экология
Минприроды объявляет конкурс на лучшее стихотворение о природе
30.05.2017, 16:43
Политика
Экстра
Ил Тумэн отправил в Общественную палату Якутии известных людей
30.05.2017, 16:24
Происшествия
По вине взрослых дети в Якутске продолжают получать травмы в ДТП
30.05.2017, 16:17
Республика
Энергетики ведут ремонт магистральных линий электропередачи в Сунтарском районе
30.05.2017, 16:09
Республика
Минобрнауки: информируйте детей о Едином номере пожарных и спасателей
30.05.2017, 15:34
Экология
Резонанс
Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей
30.05.2017, 15:26
Происшествия
В Якутске алиментщик выплатил более 120 тысяч рублей, испугавшись уголовной ответственности
30.05.2017, 15:11
Красота & Здоровье
Экстра
В Якутск из Мирного доставили трех детей, получивших сильнейшее отравление
30.05.2017, 14:40
Культура & Образование
В Якутии сформирован Единый реестр организаций отдыха детей  
30.05.2017, 14:33
Столица
Теплоэнергия: с 1 по 13 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей
30.05.2017, 14:24
Экология
«Больше кислорода» в Тулагино-Кильдямском наслеге
30.05.2017, 14:13
Культура & Образование
Творческие мастерские композиторов и профессоров консерватории им. Чайковского в Якутске!
30.05.2017, 13:17
Политика
Экстра
Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ
30.05.2017, 12:13
Происшествия
В Чурапче раскрыта кража со взломом из магазина автозапчастей
30.05.2017, 12:05
Политика
Видео
Эксклюзив
Грубое нарушение спикера при подтверждении полномочий депутата
30.05.2017, 11:46
Политика
Ил Тумэн обсуждает кандидатуры в Общественную палату
30.05.2017, 11:41
Республика
Сроки открытия навигации для маломерных судов в Якутии
30.05.2017, 11:38
Происшествия
В Якутске «по горячим следам» раскрыта кража велосипеда
30.05.2017, 11:34
Столица
800 бойцов студенческих стройотрядов будут трудиться на территории Якутска
30.05.2017, 11:29
Культура & Образование
ГТОиБ планирует гастроли по Японии
30.05.2017, 11:25
Культура & Образование
В Якутии начался основной период ЕГЭ – 2017
30.05.2017, 11:18
Политика
Фотофакт
Сессия Ил Тумэна началась с минуты молчания
30.05.2017, 10:43
Политика
Ил Тумэн подтвердил полномочия двух новых народных депутатов
30.05.2017, 10:37
Экология
Паводок-2017: В Березовке остаются подтопленными 8 домов
30.05.2017, 10:33
Культура & Образование
Летняя творческая школа «Кадр» объявляет набор!
30.05.2017, 10:30
Политика
Началась работа XXIX сессии Ил Тумэна
30.05.2017, 9:33
Столица
Фотофакт
В Год добра жители села Хатассы обустроили тротуар
30.05.2017, 9:18
Столица
Фонд капремонта принял участие в семинаре-совещании Дня добрососедства
30.05.2017, 9:16
Происшествия
Главе улуса назначено наказание
30.05.2017, 8:56
Общество
Фотофакт
Скандал
Фотография с весенней охоты шокировала якутян
30.05.2017, 8:49
Культура & Образование
Афиша
В Якутске открывается выставка «ОРТО САЙЫЛЫК» Туйаары Шапошниковой  
30.05.2017, 8:49
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
30.05.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 30 мая 2017 года
30.05.2017, 1:47
Культура & Образование
Фотофакт
Стихи якутских поэтов опубликованы в киргизском журнале
30.05.2017, 1:32
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.05.2017, 1:24
Культура & Образование
Фотофакт
Якутская балетная школа дала концерт
29.05.2017, 23:34
Желток
Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо
29.05.2017, 22:54
Происшествия
У Ан-24 авиакомпании «Якутия» в полете отказал один из двигателей
29.05.2017, 21:46
Происшествия
Резонанс
Ребенок упал в котлован в Якутске: новый виток дела
29.05.2017, 21:34
Культура & Образование
Районы Якутии готовятся к основанию домов ремесел
29.05.2017, 20:15
Происшествия
Экстра
Большой пожар в Якутске
29.05.2017, 17:51
Столица
Стартовала экологическая акция «Антисвалка»
29.05.2017, 17:21
Культура & Образование
  Народный ансамбль «Тойук» провел отчетный концерт
29.05.2017, 17:09
Столица
С «Управдомом» за чистый двор
29.05.2017, 17:01
Республика
На Якутской ГРЭС-2 прошли испытания третьей газотурбинной установки
29.05.2017, 16:45
Республика
Приезжайте к нам на Колыму, лечить!
29.05.2017, 16:34
Красота & Здоровье
С любовью по жизни…
29.05.2017, 16:24
Спорт
В финале комплексной спартакиады встретятся 1000 юных якутян
29.05.2017, 16:17
Политика
Дискуссионная площадка Виктора Федорова: Выборы-2018. Старт избирательной кампании
29.05.2017, 16:10
Столица
В Якутске появится новый автобусный маршрут № 9
29.05.2017, 15:59
Спорт
Скачки: призы Глав улусов получили фавориты
29.05.2017, 15:48
Республика
Какая градостроительная политика нужна Якутску
29.05.2017, 15:40
Экономика
Куда пойдут деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба и избавится ли «Комдрагмет» от ресторанов
29.05.2017, 15:12
Красота & Здоровье
Реализуй свое право на здоровье!
29.05.2017, 14:55
Общество
Команда ФАПК «Якутия» — лучшая на фестивале «Полевая кухня-2017»
29.05.2017, 14:53
Экология
Начинается пожароопасный сезон
29.05.2017, 14:47
Культура & Образование
Интеллектуальный чемпионат «Сахаэнерго» получил поддержку федерального агентства
29.05.2017, 14:39
Столица
Год добра: присоединяйтесь к «Эстафете добра»!
29.05.2017, 14:38
Культура & Образование
Компания «Камелек» объявляет конкурс детских рисунков
Архив новостей
Политика
30 мая 2017, 23:53
112

Ил Тумэн отменил графу «против всех» в избирательном бюллетене

В ходе XXІX (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 30 мая 2017 года народные депутаты республики приняли в окончательном чтении проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия), разработанный и внесенный народными депутатами республики Дмитрием СЕМЕНОВЫМ, Андреем АКИМОВЫМ, Гаврилом АЛЕКСЕЕВЫМ, Александром КОШУКОВЫМ.

Законопроект разработан в соответствии с решением Совета председателей представительных органов муниципальных районов и городских округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2016 года № 5 «О муниципальных выборах на 2017 год в Республике Саха (Якутия)» и в целях экономии финансовых средств на подготовку и проведение муниципальных выборов.
Как сообщается в пояснительной записке к проекту, в 2015 и 2016 годах в Алданском и Нерюнгринском районах (МО «Город Алдан», МО «Посёлок Ленинский», МО ГП «Посёлок Беркакит», МО «Чагдинский наслег») на муниципальных выборах число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, оказалось больше, чем число голосов, поданных за кандидата. В результате в данных муниципальных образованиях выборы признаны не состоявшимися, назначены повторные выборы, тем самым были израсходованы дополнительные финансовые средства.
Проект закона Республики Саха (Якутия) предусматривает исключение из содержания от 28 сентября 2011 года 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» графы «Против всех» в избирательных бюллетенях.
Отмена графы «Против всех» не мешает выражать личное мнение гражданина по отношению к тому или иному кандидату или политической партии и позволяет сделать подход избирателя к предстоящему выбору более осознанным и конструктивным.
Как отмечено в пояснительной записке, большинство субъектов Российской Федерации, кроме Республик Адыгея, Саха (Якутия); Белгородской, Калужской и Тверской областей, отказались использовать графу «Против всех» на муниципальных выборах.
По результатам муниципальных выборов в 2016 году также отказались использовать графу «Против всех» Республика Карелия и Вологодская область.
18 января 2017 года на семинаре-совещании большинство глав городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) поддержали предложения об исключении графы «Против всех» из избирательных бюллетеней при проведении муниципальных выборов.
Исключение графы «Против всех» в избирательных бюллетенях должно стать фактором, стимулирующим участников избирательных кампаний более качественно и эффективно проводить работу среди избирателей. Принятие данных поправок позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, когда выборы признаются несостоявшимися, и необходимости назначения повторных выборов, что влечет за собой расходование дополнительных бюджетных средств.
В ходе обсуждения законопроекта депутаты разделились во мнениях. Вице-спикер парламента Ольга БАЛАБКИНА, народные депутаты Якутии Александр НОГОВИЦЫН, Евгения МИХАЙЛОВА, Гаврил ПАРАХИН призвали поддержать законопроект в целях повышения эффективности выборных процессов.
Вице-спикер парламента Ольга Балабкина, обращаясь к народным депутатам, подчеркнула:

«Мы с уважением относимся к тем избирателям, кто проголосовал по этой графе. Однако, ситуация, которая сложилась, говорит о том, что федеральный законодатель признал возможность голосования на выборах посредством заполнения графы «против всех», но он не предусмотрел соответствующее правовое регулирование проведения предвыборной агитации. И именно механизм проведения предвыборной агитации, который был использован во время предвыборной кампании, привел к «протестному голосованию». Республиканский законодатель не может установить данный механизм. При такой ситуации нарушается конституционные права тех кандидатов, которые непосредственно тратят деньги из избирательного фонда. Отсутствие механизма предвыборной агитации привело к использованию графы «против всех» в качестве способа ведения кампании, направленного на то, чтобы выборы оказались не состоявшимися».

Руководитель департамента по государственно-правовым вопросам Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Галина ТЕЛЕГИНА подчеркнула, что данный законопроект устанавливает единый порядок для всех уровней государственной власти. Вместе с тем, она напомнила, что в декабре 2016 года представительные органы местного самоуправления выступили с предложением об исключении графы «Против всех» из избирательных бюллетеней при проведении муниципальных выборов. Кроме того, руководитель департамента по государственно-правовым вопросам Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) обратила внимание на то, что в других субъектах Российской Федерации и за рубежом практически отсутствует данная норма положения. Также Галина Телегина процитировала слова главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА, что каждый из нас имеет право на выбор и конструктивный диалог.

«Именно тогда, когда мы созидаем, наша республика может развиваться»,

— сказала руководитель.
Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ, народные депутаты Иван ШАМАЕВ, Василий ВЛАСОВ, Егор ЖИРКОВ в своих выступлениях напомнили, что на XIII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики 15 декабря 2014 года был принят в окончательном чтении проект закона республики о внесении изменений в республиканский закон «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», в котором предлагалось ввести голосование на муниципальных выборах против всех кандидатов.
Выступавшие отметили, что графа «против всех» является индикатором качества власти. Высокий уровень протестного голосования является показателем кризиса, показателем неспособности в первую очередь местных властей решать насущные проблемы граждан. Отмена графы «против всех» лишает власть возможности адекватно оценивать ситуацию в регионе.
В частности, народный депутат республики Василий Власов:
«Ил Тумэну ранее всегда приходилось приводить свои законы в соответствие с федеральным законодательством, а сегодня мы поставили телегу впереди лошади. Федеральный центр с этим вопросом еще толком не определился, чего торопитесь?»
Юрий ГРИГОРЬЕВ также выступил за сохранение графы и дополнил, что эта графа значительно влияет на явку на выборах.
После обсуждения народные депутаты республики приняли в окончательном чтении проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)».
Настоящий закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня его официального опубликования.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
25.05.2017, 21:02
Желток
Фотофакт
Сын звездных родителей окончил начальную школу
26.05.2017, 12:36
Политика
Экстра
Кадровый указ ил дархана
29.05.2017, 1:40
Политика
Экстра
Назван победитель праймериза ЕР в Якутске
29.05.2017, 20:15
Происшествия
Экстра
Большой пожар в Якутске
30.05.2017, 13:17
Политика
Экстра
Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ
26.05.2017, 17:41
Происшествия
Экстра
Дело полковника Якутии Мамчура выходит на финишную прямую
25.05.2017, 10:13
Общество
Правительство Якутии организует для Михаила Николаева шикарный юбилей
28.05.2017, 23:48
Политика
Фотофакт
Москва: Два губернатора удостоены наград – Егор Борисов и Рамзан Кадыров
27.05.2017, 13:29
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошла сильная авария
29.05.2017, 23:34
Желток
Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
30.05.2017

Жители аварийных домов и сироты получили ключи от новых квартир

Скандал
Происшествия
30.05.2017

В Якутии отравились воспитанники группы по присмотру за детьми?

Экстра
Политика
30.05.2017

Ил Тумэн отправил в Общественную палату Якутии известных людей

Резонанс
Экология
30.05.2017

Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей

Экстра
Красота & Здоровье
30.05.2017

В Якутск из Мирного доставили трех детей, получивших сильнейшее отравление

Столица
30.05.2017

Теплоэнергия: с 1 по 13 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей

Экстра
Политика
30.05.2017

Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ

Видео Эксклюзив
Политика
30.05.2017

Грубое нарушение спикера при подтверждении полномочий депутата