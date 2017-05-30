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Политика
30 мая 2017, 11:46
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Ил Тумэн обсуждает кандидатуры в Общественную палату

На сегодняшней сессии Ил Тумэна депутаты выдвигают представителей в новый состав Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

Напомним, с 17 апреля 2017 года началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия). Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществлялось постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 20.12.2016 1783-З № 1123-V «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» утверждает часть состава Общественной палаты в количестве 22 человек по представлению зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия) некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, в порядке, установленном Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Для утверждения в состав членов Общественной палаты Республики Саха (Якутия) поступили предложения по 65 кандидатурам, из них предложения по 63 кандидатурам соответствуют действующему законодательству.

Напомним, в декабре 2016 года по инициативе Ил Дархана принят новый республиканский закон «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)», которым изменён порядок формирования Общественной палаты Якутии. Согласно закону, 22 члена Общественной палаты Якутии будут формироваться Государственным Собранием (Ил Тумэн) по представлению зарегистрированных на территории Якутии некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений в порядке, установленном Регламентом парламента республики.

В бюллетени для тайного голосования в алфавитном порядке внесены фамилии всех кандидатов, рекомендованные профильным комитетом Ил Тумэна для утверждения членами Общественной палаты, а также сведения о некоммерческих организациях, выдвинувших их. Депутаты будут голосовать за 22 кандидатуры. Утверждённым в члены нового состава Общественной палаты считается кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов.

Среди кандидатов – известный политобозреватель, первый заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий ОБЕДИН, директор благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие») Вера ДУШКЕВИЧ, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ от общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)», генеральный директор автономного учреждения РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» Яна ИГНАТЬЕВА от Фонда народно-художественного промысла и ремесел «Уус» Республики Саха (Якутия), художественный руководитель «Государственного театра эстрады РС (Я)» Ульяна ЛИ-ФУ от РОО «Творческий союз авторов – песенников Республики Саха (Якутия)» и другие.

О результатах тайного голосования пресс-служба Ил Тумэна сообщит дополнительно.

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Источник: По материалам пресс-службы Ил Тумэна
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