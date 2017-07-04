Ил Тумэн избрал мировых судей

В ходе XXX (очередного) пленарного заседания парламента Якутии 4 июля 2017 года народные депутаты республики избрали мировых судей Усть-Майского, Эвено-Бытантайского районов и судебных участков № 47 и 62 города Якутска.

С докладом об итогах тайного голосования по избранию мировых судей выступила председатель мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Марфа ФИЛИППОВА.

Кандидата на должность мирового судьи судебного участка № 32 Усть-Майского района Людмилу МЫРСАНОВУ поддержали 36 народных депутатов республики. За кандидата Георгия СЛЕПЦОВА проголосовали 19 парламентариев.

По результатам тайного голосования на должность мирового судьи судебного участка № 36 Эвено-Бытантайского района избрана Мая НИКОЛАЕВА, набрав 45 голосов. Второго кандидата Егора ПЕТРОВА поддержали 10 народных депутатов.

На избрание мирового судьи судебного участка № 47 города Якутска за Андрея БОЖЕДОНОВА проголосовали 53 депутата, 1 голос — «против» и 1 – «воздержался».

По судебному участку № 62 города Якутска за Марию БАНДЕРОВУ проголосовали – 45, за Надежду ТУЙГУН – 9 депутатов.

Спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ поздравил Людмилу МЫРСАНОВУ, Маю НИКОЛАЕВУ, Андрея БОЖЕДОНОВА и Марию БАНДЕРОВУ с избранием на должность мировых судей и пожелал успехов в деятельности.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна