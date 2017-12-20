Ил Тумэн избрал мирового судью Олекминского района

В ходе XXXIII (очередного) пленарного заседания парламента Якутии 20 декабря 2017 года народные депутаты республики избрали мирового судью судебного участка № 25 Олекминского района Республики Саха (Якутия).

С докладом об итогах тайного голосования по избранию мирового судьи выступила председатель мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Марфа Филиппова.

Ульяна Дмитриевна Чемпосова родилась 2 апреля 1967 года в селе I-Нерюктяинск, Олекминского района Якутской АССР. Имеет высшее образование. В 2007 году с отличием окончила Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова по специальности «юриспруденция».

Стаж работы по юридической специальности составляет 10 лет. Кандидат имеет классный чин «Советник юстиции 3 класса» и 8 квалификационный класс судьи.

Ульяна Дмитриевна является действующим мировым судьей судебного участка № 25 Олекминского района, избранным на 5-летнй срок полномочий Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 14 декабря 2012 года.

По результатам тайного голосования Ульяна Чемпосова, набрав 54 голоса избрана на должность мирового судьи судебного участка № 25 Олекминского района.

Спикер парламента Александр Жирков поздравил Ульяну Чемпосову с повторным избранием на должность мирового судьи и пожелал успехов в деятельности.