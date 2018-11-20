Ил Тумэн дал согласие на назначение Евгении Григорьевой министром

Третье (очередное) пленарное заседание Госсобрания (Ил Тумэн) шестого созыва 20 ноября началось с рассмотрения кандидатуры Евгении Григорьевой на пост министра имущественных и земельных отношений республики, внесённой в парламент главой Якутии Айсеном Николаевым.

Представляя Евгению Григорьеву, глава Якутии Айсен Николаев ознакомил народных избранников с биографией кандидата, рассказал об ее заслугах, направлениях работы. В частности, он отметил, что Евгения Васильевна свою профессиональную деятельность посвятила государственной службе. Более 20 лет работает в системе управления государственной собственностью республики. Кроме того, он подчеркнул, что с 1998 по 2005 годы Евгения Васильевна участвовала в создании и организации деятельности Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории республики. С 2005 года в должности директора государственного учреждения «Республиканский центр по организации технической инвентаризации и учета недвижимого имущества» она участвовала в создании единой системы технического учёта и технической инвентаризации.

«С 2008 года под непосредственным участием Евгении Васильевны разработаны и реализуются Концепция государственной земельной политики Якутии до 2020 года, Земельный кодекс республики, госпрограммы по управлению государственной собственностью, автоматизировано ведение реестра госимущества, создана геоинформационная система министерства, внедрена система ключевых показателей эффективности в управлении хозяйственных обществ с участием республики», – сказал Айсен Николаев.

Также Айсен Николаев отметил заслуги Евгении Григорьевой в систематизации законодательства в земельной сфере и в работе над федеральным законом № 119-ФЗ о дальневосточном гектаре. Кроме того, глава положительно оценил работу министерства по совершенствованию системы управления госимуществом, повышению качества корпоративного управления акционерными обществами с участием республики, оказанию методической, практической и консультационной помощи органам местного самоуправления.

Григорьева также представляет интересы республики в Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), входит в комитет по стратегическому планированию компании.

Ил Дархан сообщил, что в случае дачи согласия на ее назначение на должность министра имущественных и земельных отношений, приоритетными задачами будут совершенствование системы управления госимуществом, повышение качества корпоративного управления акционерными обществами с участием республики, реализация политики рационального использования земель с учетом перехода деления от категории к территориальному зонированию земель, новых задач развития промышленного производства и несырьевого сектора экономики, также вовлечение в широкий производственный оборот земель сельхозназначения и создание условий для предпринимательской деятельности, развитие государственно-частного партнерства.

По его словам, под руководством Евгении Григорьевой Министерство имущественных и земельных отношений Якутии занимает одно из ведущих мест среди республиканских органов исполнительной власти и является достойным представителем и защитником интересов республики.

Народные депутаты республики Гаврил Парахин, Гаврил Алексеев, Олег Пискунов, Михаил Эверстов уточнились о планах мероприятий по увеличению доходной части местного бюджета, задали вопросы о дальневосточном гектаре, кадровом обеспечении. В поддержку кандидата высказались народные депутаты республики Феодосия Габышева, Юрий Григорьев, Виктор Губарев, Мария Христофорова.

Евгения Григорьева отметила, что одним из ключевых направлений деятельности министерства она считает разработку стратегий развития акционерных обществ. Также среди приоритетов названы цифровизация деятельности, широкое использование геоинформационных систем, работа по переходу от категорийности земель к территориальному зонированию, который рассматривается как новый исторический этап в земельной политике страны.

По итогам тайного голосования кандидатуру Евгении Григорьевой поддержали 62 народных депутата республики, «против» проголосовали два парламентария, воздержался – один.

Спикер якутского парламента Петр Гоголев поздравил Евгению Григорьеву с получением согласия на назначение на ответственную должность и пожелал от имени депутатского корпуса успешной работы.