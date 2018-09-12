Ил Тумэн 2018: в депутаты не прошла самая обаятельная

ИГ «В Якутии.ру» сообщает:

В исправление ошибки в предыдущем материале «»ГРЕМУЧИЙ» СОЗЫВ. Новости и наблюдения после выборов»: действующая депутат Ил Тумэна Марфа Филиппова, сестра депутата Госдумы Федота Тумусова, в новый созыв парламента не прошла.

Об этом ИГ «В Якутии.ру» только что сообщили в партии «Справедливая Россия».