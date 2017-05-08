Тысячи якутян приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»

7 мая Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов принял участие во Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К акции, ставшей одним из самых величественных мероприятий празднования 9 Мая, присоединились тысячи горожан и гостей столицы республики.

Обращаясь к якутянам, собравшимся в канун священного праздника на площади Победы, Егор Борисов подчеркнул огромную роль связи поколений и призвал всех бережно хранить память о великом мужестве народа-победителя.

«Мы узнаём подлинную историю из уст старшего поколения. Я помню слезы на глазах матери, когда она рассказывала нам о войне. Конечно, в детстве это сложно полностью осознать, но именно тогда формируется понимание и чувство ответственности, патриотизма. Очень важно, чтобы все молодые люди понимали важность Победы, подвига который совершил советский, российский народ ради будущего страны и будущего Якутии» — сказал Егор Борисов.

Он поблагодарил молодежь за активное участие и организацию таких патриотических мероприятий. «Сегодня мы с особой остротой чувствуем, что нас объединяет наша славная история. Отдавая дань глубокого уважения героям войны, мы видим какой ценой достался нам мир, какие ценности действительно имеют значение: мир и патриотизм, спокойствие и стабильное развитие», — отметил Ил Дархан после того как установил свою свечу памяти.

Акция объединила все поколения, представителей общественных организаций, жителей и гостей столицы республики. В шествии приняли участие и совсем юные якутяне, очарованные атмосферой мероприятия. Именно такими наверняка хотели бы видеть своих детей и внуков герои войны. Участники патриотической акции почтили минутой молчания память защитников Отечества, а затем из многих сотен свечей сложили на площади Победы слово «Помним».