Ил Дархан уволил своего советника

Тимофеев Ньургун Семенович родился 7 февраля 1963 года в городе Якутске, вырос в селе I-Хомустах Намского улуса в семье учителей. В 1985 году окончил Якутский государственный университет, в 1989 году аспирантуру Томского политехнического института, в 2000 году Академию народного хозяйства, кандидат технических наук.

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