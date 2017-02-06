Ил Дархан создал в Якутии новый праздник

6 февраля Глава Якутии Егор Борисов подписал «Указ об установлении Дня сына», который будет отмечаться каждое второе воскресенье апреля.

Напомним, что с соответствующей инициативой выступило Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России». Документ прошел общественное обсуждение в улусных организациях женщин, местных отделениях общественного движения «Матери России».

Кроме того, во время многочисленных встреч Главы Якутии с жителями республики постоянно поднимаются вопросы сохранения семейных ценностей, повышения статуса семьи, авторитета отца в воспитании детей.

По мнению общественных активистов, проведение тематических мероприятий в рамках даты будет способствовать формированию у подрастающего поколения образа мужчины, отца семейства, который берет на себя ответственность за семью, женщин, детей, уважительно относится к пожилым людям, служит родной стране.