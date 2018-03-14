Ил Дархан поставил задачу преодоления дисбаланса трудовых ресурсов

Глава Якутии Егор Борисов поставил задачу преодоления дисбаланса трудовых ресурсов в республике. Об этом Ил Дархан заявил 14 марта во время прямого эфира на якутском радио «Тэтим» НВК «Саха».

По мнению Борисова, внутренняя миграция населения в последние два десятилетия привела к тому, что 54% населения проживает в центральных районах Якутии. Между тем, основной рост в экономике формируется за счёт промышленного производства в Южной и Западной Якутии. Также глава выразил обеспокоенность по поводу сокращения населения в северных улусах.

Егор Борисов сообщил, что 52% населения Якутии занято в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере – образовании, здравоохранении и культуре, а также в сфере ЖКХ. При этом основная кадровая потребность и высокооплачиваемые рабочие места находятся в добывающей промышленности и строительстве. По мнению главы, необходимо целесообразно замещать внешнюю привлекаемую рабочую силу местными трудовыми ресурсами.

Напомним, год назад Егор Борисов подписал указ, призванный защитить трудовые интересы якутян от избыточной иностранной рабочей силы. Согласно указу, был введён запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 14 видам экономической деятельности в сфере образования, здравоохранения, транспорта, торговли, операции недвижимым имуществом, рыболовства и выращивания овощей.

В январе 2018 года запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, был расширен и дополнен строительным комплексом и горнодобывающим производством.

Также Егор Борисов напомнил о проекте «Местные кадры в промышленность», хорошо зарекомендовавший себя в Якутии. В рамках реализации этого проекта трудоустроено свыше 2 240 местных кадров. В целом в Год занятости поставлена задача по трудоустройству 22 000 человек на временные и постоянные рабочие места.