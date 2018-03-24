Ил Дархан поменял структуру правительства Якутии

О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. № 640 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)»

В соответствии со статьей 2 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к Указу Президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. № 640 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» следующие изменения:

— строку «первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Председателя Правительства Республики

Саха (Якутия)»;

— строку «первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министр экономики Республики Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)».

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ

24 марта 2018 года

№ 2471