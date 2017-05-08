Ил Дархан навестил ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Березина

Глава Якутии Егор Борисов сегодня по традиции поблагодарил и поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а утром съездил в гости к Прокопию Прокопьевичу Березину.

На своей странице в Instagram Егор Борисов рассказал, что Прокопий Березин родился в селе Крест-Хальджай Томпонского района. В марте 1942 года окончил речной техникум. После военной школы 20-летним пареньком был направлен на Балтийский флот — на оборону блокадного Ленинграда. В 1943 году во время боев за Ленинград перенес ранение. Принимал участие в освобождении города на Неве, позднее в составе Зее-Бурейской бригады Амурской флотилии сражался на фронтах советско-японской войны. За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны II степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями. После войны почти сорок лет проработал капитаном в речном пароходстве, ходил по Лене, Алдану и другим рекам.

«Прокопий Прокопьевич скоро отметит 95-летний юбилей. По-прежнему бодрый духом, жизнерадостный, очень общительный человек, поддерживает политику здорового и трезвого образа жизни, радуется успехами своих детей, внуков и правнуков, а родные гордятся любимым дедушкой. Слава героям-победителям! Всех якутян сердечно поздравляю с Днем Великой Победы!» — написал Ил Дархан.

«Большая честь – пожать руку и встретиться с человеком, который принес нашей стране Победу в Великой Отечественной войне. День Победы – один из главных праздников, когда каждый гражданин чувствует гордость за свою страну и сопричастность к этой общей радости. Отрадно, что молодежь со всей искренностью принимает участие в празднике, отдавая дань уважения ветеранам. Якутия помнит и чтит своих героев», — сказал Егор Борисов, вручая подарок Прокопию Березину.