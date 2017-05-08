АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
8
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.54
 64.24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.05.2017, 22:02
Общество
Ил Дархан навестил ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Березина
08.05.2017, 20:57
Культура & Образование
Завершила работу XVIII Азиатская олимпиада по физике
08.05.2017, 20:50
Экономика
Магазин КАПТЕРКА угощает всех покупателей армейской кашей!
08.05.2017, 18:14
Столица
Горожане поздравляют с Днем Великой Победы
08.05.2017, 18:04
Столица
Весна Победы: встреча фронтовиков
08.05.2017, 17:40
Республика
В Якутске поднят символ Знамени Победы
08.05.2017, 17:12
Происшествия
На Покровском тракте столкнулся автомобиль с тремя детьми
08.05.2017, 17:09
Культура & Образование
Эксклюзив
Эхо войны: Захар и Аксинья
08.05.2017, 16:52
Культура & Образование
Встреча с академиком Афанасием Осиповым в День Победы
08.05.2017, 16:38
Республика
Вы подарили нам будущее, наш долг – заботиться о вас сегодня
08.05.2017, 16:18
Общество
Молодо — не зелено. Откуда берутся альтруисты?
08.05.2017, 16:09
Республика
Мы отдаем дань уважения всем тем, кто героически защищал нашу Родину
08.05.2017, 15:49
Происшествия
Смерть на Намском тракте
08.05.2017, 15:43
Спорт
Заложена новая традиция открытия летнего спортивного сезона
08.05.2017, 15:30
Общество
О роли участников трассы Аляска-Сибирь в развитии авиации Якутии
08.05.2017, 15:09
Происшествия
За два праздничных дня задержаны 22 пьяных водителя
08.05.2017, 14:58
Республика
Паводковая обстановка в республике на сегодня 13.00 часов
08.05.2017, 14:49
Столица
Советский народ вернул мир и спокойствие не только на свою землю
08.05.2017, 14:45
Экономика
Есть победитель викторины про охоту и не только…
08.05.2017, 12:51
Путешествия
Тур выходного дня в Грузию
08.05.2017, 12:47
Общество
Любовь и война якутянки Валентины Ефремовой
08.05.2017, 11:49
Общество
Бессмертный полк в Якутске: время и место сбора
08.05.2017, 11:32
Происшествия
Полиция нашла трех без вести пропавших якутян
08.05.2017, 11:28
Общество
ГАИ — грузовикам: 9 мая выбирайте альтернативные маршруты
08.05.2017, 11:25
Происшествия
На Намском тракте в результате опрокидывания погиб молодой человек
08.05.2017, 11:09
Республика
Глава Алданского района лично поздравил ветеранов с Днем Победы
08.05.2017, 11:02
Общество
Вахта памяти: И якутяне возвращают имена пропавших без вести под Сталинградом, Ленинградом, Ржевом
08.05.2017, 10:54
Общество
Память воинов-якутян, защитников Москвы почтили под Ржевом, близ Ельни и Зендиково
08.05.2017, 10:31
Политика
Сегодня день рождения депутата
08.05.2017, 9:50
Происшествия
В Нерюнгри загорелся подъезд в 4-этажке
08.05.2017, 9:47
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с 72-й годовщиной Великой Победы
08.05.2017, 9:30
Культура & Образование
ТЮЗ: Помним и гордимся!
08.05.2017, 9:01
Происшествия
Объясните детям, что игры на льду, плавание на лодках, плотах во время ледохода опасны для жизни!
08.05.2017, 8:14
Общество
Александра — необыкновенная женщина, самоотверженный врач
08.05.2017, 8:08
Республика
Якутское отделение ПФР: Подвиг навеки останется в памяти потомков!
08.05.2017, 8:00
Культура & Образование
«Костер на ветру» — маяк в мире хаоса: якутская кинопремьера
08.05.2017, 7:05
Общество
Поздравление Федота Тумусова с Днем Победы
08.05.2017, 0:39
Общество
Тысячи якутян приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»
07.05.2017, 23:35
Культура & Образование
Село Хатассы славится танцорами, певцами, артистами народного театра
07.05.2017, 21:17
Общество
Егор Борисов выступил перед участниками Крестного хода и молебна 
07.05.2017, 21:13
Культура & Образование
Народный хор «Ветераны Алдана»: Память в сердцах живых
07.05.2017, 21:06
Экономика
9 мая «Камелек» приглашает всех на горячий чай, оладьи и похлебку
07.05.2017, 21:01
Общество
Алмазэргиэнбанк бережно хранит память о Великой Отечественной Войне
07.05.2017, 15:26
Происшествия
На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова
07.05.2017, 15:20
Культура & Образование
Лучший дар страны детям — хороший учитель…
07.05.2017, 11:50
Общество
Связисты ЛОРП: В ногу с современными требованиями!
07.05.2017, 11:32
Общество
Эксклюзив
Благотворительный концерт ветеранам подарили продюсер Шадрин и клуб Ротари
07.05.2017, 11:02
Общество
В память подвига 500 пограничников и 150 их собак, якутские собаководы и их питомцы пройдут парадом Победы
07.05.2017, 10:49
Столица
7 и 9 мая в Якутске перекроют улицы
07.05.2017, 10:44
Культура & Образование
Театр танца представил ветеранам праздничный концерт ко Дню Победы
07.05.2017, 10:36
Красота & Здоровье
Ролевые игры с призами прошли в ЯГКБ в Международный день акушерки
07.05.2017, 10:31
Столица
В Губинском округе Якутска чествовали ветеранов Великой Отечественной войны
07.05.2017, 10:28
Столица
Год добра: ночные волки стали участниками акции «Папа может, сын поможет!»
07.05.2017, 10:23
Столица
В Якутске провели бесплатные экскурсии для ветеранов Табаги
07.05.2017, 10:15
Общество
Сегодня день рождения журналистов и предпринимателя
07.05.2017, 10:11
Происшествия
В Якутии за сутки сгорело два дома, баня и стог сена
06.05.2017, 23:07
Столица
В Год добра в Якутске стартовала акция «Добрый журналист»
06.05.2017, 21:56
Политика
Издан Указ Ил Дархана, направленный на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения
06.05.2017, 21:43
Общество
Якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень
06.05.2017, 21:30
Столица
В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» прошел Урок мужества
06.05.2017, 16:37
Культура & Образование
Состоялось первое заседание Общественного Совета при Минобрнауки Якутии
06.05.2017, 15:27
Политика
Егор Борисов встретился с министром финансов России
06.05.2017, 13:35
Культура & Образование
Не пропустите заключительные показы уникального «Шоу дельфинов»!
06.05.2017, 12:48
Происшествия
Река Лена на территории Якутии вскрылась на 5 суток раньше
06.05.2017, 12:42
Общество
Новые имена воинов из Якутии увековечат на Ржевской земле
06.05.2017, 12:27
Происшествия
МЧС: отправляясь на маршрут, регистрируйтесь в Службе спасения Якутии!
06.05.2017, 12:21
Спорт
Программа Республиканских скачек на 9 мая
06.05.2017, 9:56
Общество
Предприниматели Якутска оказали помощь ветеранам продуктовыми наборами
06.05.2017, 9:50
Экология
Медвежий патруль в Якутии
06.05.2017, 9:02
Происшествия
В Якутии пожарные спасли дом, магазин и гараж
06.05.2017, 8:57
Общество
Сегодня день рождения главы, поэта и организатора ЖКХ
05.05.2017, 23:32
Происшествия
На реке Лена – редкий ледоход
Архив новостей
Общество
8 мая 2017, 22:02
90

Ил Дархан навестил ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Березина

Глава Якутии Егор Борисов сегодня по традиции поблагодарил и поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а утром съездил в гости к Прокопию Прокопьевичу Березину.

На своей странице в Instagram Егор Борисов рассказал, что Прокопий Березин родился в селе Крест-Хальджай Томпонского района. В марте 1942 года окончил речной техникум. После военной школы 20-летним пареньком был направлен на Балтийский флот — на оборону блокадного Ленинграда. В 1943 году во время боев за Ленинград перенес ранение. Принимал участие в освобождении города на Неве, позднее в составе Зее-Бурейской бригады Амурской флотилии сражался на фронтах советско-японской войны. За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны II степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями. После войны почти сорок лет проработал капитаном в речном пароходстве, ходил по Лене, Алдану и другим рекам.

«Прокопий Прокопьевич скоро отметит 95-летний юбилей. По-прежнему бодрый духом, жизнерадостный, очень общительный человек, поддерживает политику здорового и трезвого образа жизни, радуется успехами своих детей, внуков и правнуков, а родные гордятся любимым дедушкой. Слава героям-победителям! Всех якутян сердечно поздравляю с Днем Великой Победы!» — написал Ил Дархан.

 «Большая честь – пожать руку и встретиться с человеком, который принес нашей стране Победу в Великой Отечественной войне. День Победы – один из главных праздников, когда каждый гражданин чувствует гордость за свою страну и сопричастность к этой общей радости. Отрадно, что молодежь со всей искренностью принимает участие в празднике, отдавая дань уважения ветеранам. Якутия помнит и чтит своих героев», — сказал Егор Борисов, вручая подарок Прокопию Березину.

comments powered by HyperComments
Источник: ЯСИА, фото: Мария Васильева.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
04.05.2017, 15:46
Колонка
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
03.05.2017, 11:57
Столица
День Победы 2017. Программа празднования 9 мая
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
03.05.2017, 16:23
Общество
Избран председатель Квалификационной коллегии судей Якутии
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
08.05.2017

Магазин КАПТЕРКА угощает всех покупателей армейской кашей!

Эксклюзив
Культура & Образование
08.05.2017

Эхо войны: Захар и Аксинья

Путешествия
08.05.2017

Тур выходного дня в Грузию

Общество
08.05.2017

Любовь и война якутянки Валентины Ефремовой

Общество
08.05.2017

Вахта памяти: И якутяне возвращают имена пропавших без вести под Сталинградом, Ленинградом, Ржевом

Общество
08.05.2017

Александра — необыкновенная женщина, самоотверженный врач

Культура & Образование
08.05.2017

«Костер на ветру» — маяк в мире хаоса: якутская кинопремьера

Общество
08.05.2017

Тысячи якутян приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»