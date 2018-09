View this post on Instagram

Иконы, свечи, молитвы. Как прошел день выборов у Александра Саввинова 🕯 . Видео @savvinov_aa Всем спасибо за сегодняшний праздник. Еще раз с днем рождения, любимый Якутск! . #sakhalife #александрсаввинов #выборыглавыякутска #выборы2018 #деньгорода #Якутск