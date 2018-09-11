Иконы, свечи, молитвы. Как прошел День выборов у Александра Саввинова

Видео с официального аккаунта Александра Саввинова. Оно было опубликовано в вечер начала подсчета голосов.
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