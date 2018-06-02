Стартовал III Республиканский фестиваль якутской керамики «Туой-2018»

С 31 мая по 2 июня 2018 г. в туристическом комплексе «Усадьба Атласовых» проходит III Республиканский фестиваль якутской керамики «Туой-2018», посвященный Дню защиты детей.

Организаторами и учредителями выступили Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г.Якутска, Администрация городского округа «город Якутск», ГБПОУ РС(Я) «Якутское Художественное Училище (колледж) им. П.П.Романова», Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», «Усадьба Атласовых» , ТПК «Камелек», Союз дизайнеров РС (Я).

Целями конкурса являются возрождение старинной технологии обжига в дровяной печи керамики XVIII века Якутии, популяризация якутской керамики, обмен опытом, сохранение духовных, культурных традиций народа Саха, знакомство подрастающего поколения с богатейшей историей Республики и города, поиск новых изобразительных форм творчества народов Якутии, обращение к проблеме сохранения охраняемых природных территорий и уникальных природных богатств нашей земли, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их творческих способностей, обмен творческим и педагогическим опытом.

Участники – учащиеся детских художественных школ, кружков, студенты, мастера и педагоги по керамике.

В первый день, после церемонии открытия фестиваля, начались конкурсы среди взрослых и детей. Пока взрослые участники создавали скульптуры из глины, директор ТПК «Камелек» Ольга Григорьева и художник компании Маргарита Григорьева подготовили и провели для участников детского конкурса мастер-класс по росписи фарфора. Обычную белую посуду легко превратить в дизайнерские работы. Для этого необходимо лишь немного красок, кисточки и, конечно же, вдохновение. Расписанные вручную кружка, вазочка или тарелка могут стать отличным подарком. Юные художники с удовольствием и старанием расписали тарелки. Мастер — класс прошел весело и интересно. Дети остались довольны!

Итоги конкурса и награждение Фестиваля якутской керамики «Туой-2018» будут подведены 2 июня 2018 г.