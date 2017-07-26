III молодежная смена в «Энергетике» откроется 1 августа

С 1 по 14 августа подведомственный ПАО «Якутскэнерго» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» проведет завершающую третью смену «Даешь молодежь!».

Всем желающим присоединиться к этой дружной веселой компании в единственном в республике ведомственном лагере сообщаем, что третий молодежный сезон «Даешь молодежь!» будет самым непродолжительным по времени и обещает море позитива, ярких незабываемых впечатлений, спортивных соревнований, конкурсов, дискотек. Отдыхающих ждет крытый бассейн с подогревом, выезды в кинотеатр, зоопарк «Орто Дойду» и боулинг, и, что немаловажно – талантливейшая бригада поваров и вожатых!

Важно, что стоимость путевки в детский лагерь доступна каждой семье – 23 996 руб.

Путевки в лагерь можно приобрести по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова, д.3 (здание Якутской ТЭЦ), 1 этаж, каб 108, к. т. 49-74-62, 31-60-13 или написать по адресу электронной почты Kiuru-YaE@yakutskenergo.ru